زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت مديرية زراعة لواء الوسطية في محافظة إربد، تنفيذ برنامج المدارس الحقلية الهادف إلى تطوير مهارات المزارعين، وتمكينهم من مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق حيادية التربة، وتعلم مهارات الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.



وعقدت مديرية زراعة الوسطية الجلسة الرابعة لمدرسة اللوز الحقلية والتي تم التحدث فيها عن آفات اللوز الحشرية مع التركيز على حشرة حفار ساق اللوز ( الكابنودس ) والتصمغ الذي تحدثه الإصابة، وتعريف المزارعين على تمييز التصمغ في الأشجار المصابة بالحفار من الإصابة بالتملح أو الإصابة بمرض العفن البنى.



وتم التطرق لكيفية معالجة الإشجار المصابة بالتعاون مع المزارعين بمبيد الكونفيديت 35/ سقاية، وكذلك وضع مبيد الديازينون المحبب كمبيد وقائي ضد إصابات الحفار.



وتنفيذاً لخطة المدارس الحقلية في مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الاسر الريفية من الفقر الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة (IFAD )، تم عقد الجلسة الأولى حول ( تغذية المجترات والخلطات العلفية)، وتم تعريف المزارعين بالمدرسة الحقلية وتعبئة التقييم القبلي.



كما تم عقد جلسة أولى حول (الرعاية المتكاملة للأغنام والماعز )، وجلسة الثانية حول ( تشخيص المشاكل الناتجة عن سوء التغذية ).