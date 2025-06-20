جرش: دبين نموذج للحماية البيئية والتنمية المستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتبر محمية غابات دبين بمحافظة جرش التي تأسست عام 2004 نموذجًا فريدًا للنظام البيئي لغابات الصنوبر الحلبي الطبيعي المختلط مع السنديان.



وقال مدير المحمية بشير عياصرة إن المحمية تعد آخر امتداد طبيعي جنوبي شرقي لهذا النوع من الغابات في المنطقة، مبينًا أن الصنوبر الحلبي الطبيعي يشكل قمة الهرم النباتي داخل المحمية، وأن النظام البيئي فيها يدعم وجود خمسمئة وسبعة عشر نوعًا نباتيًا إلى جانب أنواع حيوانية أخرى، منها السنجاب الفارسي والظربان الصخري اللذان يعدان من المؤشرات الحيوية على صحة النظام البيئي للمحمية والغابات المحيطة بها.



وبيّن، أن محمية غابات دبين تدعم أيضًا وجود زهرة الأوركيد النادرة المتعددة الألوان بالإضافة إلى سوسنة الناصرة التي تُعد من الأنواع النباتية النادرة في المنطقة، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس الأهمية البيئية الفائقة للمحمية.



وأكد عياصرة، أن النظام البيئي في دبين يواجه تحديات، أبرزها الحرائق التي تندلع في فصل الصيف، إلا أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد ومساحات الحرائق والأضرار الناتجة عنها.



وأضاف، أن المحمية تعاني في فصل الشتاء من التعديات البشرية فيما تزداد السلوكيات السلبية خلال موسم التنزه في الصيف، مثل ترك النفايات وتكسير الأغصان ما يترك آثارًا سلبية على النباتات والحيوانات بل ويؤثر على خرائط توزيعها داخل المحمية.



وشدد على أن حماية الغابات مسؤولية مجتمعية ومؤسسية تتطلب جهودًا كبيرة على المستويين الحكومي والشعبي وأنه لا يمكن ضمان نتائج فعالة ومستدامة دون إشراك المجتمعات المحلية وجعلها بيئة حاضنة وداعمة لبرامج الحماية.



وأشار عياصرة إلى أن مساحة المحمية الحالية تبلغ ثمانية ونصف كيلومتر مربع وهي كافية لتمثيل النظام البيئي القائم، لافتًا إلى أنه لا توجد خطط لتوسعة المحمية حاليًا لكنه تم مؤخرًا وضع خطة لاستقدامات داخلية واستحداث منطقة آمنة حول المحمية تخضع لنفس برامج الحماية مما يشكل طبقة إضافية من الأمان للنظام البيئي.



وبين، أن دبين تُعد من أبرز وجهات التنزه في فصلي الربيع والصيف نظرًا لقربها من التجمعات السكانية الكبرى في عمان والزرقاء والمفرق، حيث تقع على بُعد نحو خمسين كيلومترًا، مشيرًا إلى أن زيارات الزوار غالبًا ما تكون قصيرة وتتركز في عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية كما تستقبل المحمية زيارات تعليمية وبحثية متعلقة بالأنظمة البيئية.



وأشار إلى أن المحمية لديها خطة لتطوير السياحة البيئية، إذ بدأت المرحلة الأولى بضبط أنشطة التنزه وتحديد مواقع بديلة ثم التوسع في أنشطة السياحة البيئية كالمسارات وخدمات الإقامة وتجارب المجتمع المحلي بالإضافة إلى المشاغل التنموية داخل المحمية، مؤكدًا أن فلسفة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تقوم على أن تكون برامج الحماية تنموية في جوهرها مما يجعل المجتمع المحلي داعمًا لاستدامة الأنظمة البيئية على المدى المتوسط والطويل.