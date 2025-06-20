تحويلات مرورية وإغلاق مسارات على طريق عمان - البحر الميت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية، عن بدء مشروع شامل لصيانة وتوسعة طرق رئيسية في عدة محاور، بمدة تنفيذ متوقعة تبلغ 180 يومًا، وبكلفة تناهز 750 الف دينار.



وبينت الوزارة أن نطاق الأعمال يركز على ثلاث مناطق حيوية: صيانة أضرار 3 كيلومترات من طريق السلام–البحر الميت (في المناطق الأكثر تضررًا)، ومعالجة الهبوطات الأرضية على طريق سويمة–الزارة امتدادًا لغور حديثة، بالإضافة إلى توسعة طريق دار الدواء بطول 2 كيلومتر.

وسيشمل المشروع أعمالًا متكاملة تتمثل في كشط أسطح الطرق، معالجة الهبوطات، تنفيذ خلطات إسفلتية جديدة، تنفيذ أعمال القطع والردم لطريق دار الدواء، تنفيذ الدهانات الأرضية وتركيب عناصر السلامة المرورية. كما تتضمن الخطة صيانة أعمدة الإنارة الحالية وتركيب أبراج وكوابل ولوحات كهربائية بديلة وفق أعلى المعايير العالمية.

أما بالنسبة للتحويلات المرورية على طريق عمان–البحر الميت (المقابل لمسجد السلام)، فسيتم تقسيم الطريق عبر حواجز بلاستيكية لإغلاق أحد المسارين مع الإبقاء على المسرب الآخر مفتوحًا لحركة المرور.

وبعد انتهاء أعمال الصيانة في المسرب الأول، سيتم فتحه أمام السيارات وإغلاق المسرب الثاني لاستكمال الأعمال. وقد جُهزت كافة مناطق العمل بتحويلات مرورية واضحة مدعومة بإشارات تحذيرية وعناصر سلامة شاملة.

وتدعو الوزارة سائقي المركبات الى الالتزام بتعليمات فرق العمل وكوادر الأمن العام، مع التشديد على تطبيق قواعد القيادة الآمنة وخفض السرعة عند الاقتراب من مواقع المشروع، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية للطرق.