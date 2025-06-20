غوتيريش: العالم يواجه لحظة حاسمة ستشكل مستقبل البشرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إن العالم يواجه لحظة حاسمة، ستشكل ليس فقط مصير الأمم، بل مستقبل البشرية، محذرًا من أن المواجهة بين إسرائيل وإيران تتصاعد بسرعة، مما يودي بحياة المدنيين ويدمر المنازل والبنية التحتية، ويستهدف المنشآت النووية.



وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران: "نحن لا نتجه نحو أزمة- نحن نسرع نحوها،" مضيفا "نحن لا نشهد حوادث معزولة- نحن على المسار المحتمل نحو الفوضى." مطالبًا "جميع الأطراف، والمجلس نفسه، على "إعطاء الفرصة للسلام" والعمل بشكل عاجل لمنع المزيد من التصعيد".



كما حذر غوتيريش من أن توسع الصراع قد "يشعل ناراً لا يمكن لأحد السيطرة عليها"، مشيرًا إلى أن التوترات الأساسية بين إيران وإسرائيل منذ سنوات، لكنه أكد أن القضية الأساسية اليوم هي المسألة النووية - والمخاطر على الأمن الإقليمي والعالمي.



وقال غوتيريش، إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الزاوية في الأمن الدولي وأن على إيران يجب أن تحترم التزاماتها مضيفًا انه وفي حين أن إيران أكدت مرارًا أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية، اكن هناك "فجوة ثقة" لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الدبلوماسية.



وأكد غوتيريش على أنه يجب أن يتضمن حلاً موثوقًا وشاملاً وقابلاً للتحقق - مع وصول كامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



كما دعا إلى إنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات الجادة، مناشدًا أعضاء المجلس بالتصرف "بالاتحاد والعجلة" والمجتمع الدولي لدعم الدبلوماسية القائمة على القانون الدولي.



واختتم الأمين العام برابطه بين إلحاح هذه الأزمة و"الرعب المتزايد في غزة"، محذرًا من أن الشيء الوحيد المتوقع في استمرار النزاع هو عدم القدرة على التنبؤ به.



وقال "دعونا لا نعود إلى هذه اللحظة الحاسمة بالندم..دعونا نتصرف- بمسؤولية وبشكل جماعي- لسحب المنطقة، وعالمنا، بعيدًا عن حافة الهاوية."



بترا