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تعاون بحثي بين الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية

تعاون بحثي بين الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية

2025-06-20 03:13:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبرمت الجامعة الأردنية اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة العلوم الماليزية، تهدف إلى تنفيذ مشروع مشترك بعنوان: "مخلفات مصانع زيت النخيل والتلوث المائي"، وذلك في إطار تعزيز جهود البحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسستين.
ووقع الاتفاقية عن الجامعة عميد البحث العلمي الدكتور ياسر الريان، وعن جامعة العلوم الماليزية عميد كلية العلوم الكيميائية الدكتور محمد رضالي، ذلك بحضور مساعد عميد البحث العلمي للتعاون البحثي الدكتورة هديل غزاوي.
وأشار الريان، عقب حفل التوقيع الذي تم عبر الاتصال المرئي، إلى أهمية هذه الشراكة العلمية التي تجسد توجه الجامعة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات البحث المتقدم، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية، لا سيما في مجال معالجة التلوث المائي الناتج عن مخلفات الصناعات الزراعية.
وبموجب الاتفاقية، سيمتد التعاون على مدار ثلاث سنوات، ويشمل تنفيذ مشروع بحثي تطبيقي، يعنى بإيجاد حلول علمية مبتكرة لمعالجة مياه مخلفات مصانع زيت النخيل باستخدام مواد نانوية مستخلصة من ألياف النخيل، إلى جانب تقييم فعالية المعالجة ومخرجاتها.
وتنص الاتفاقية على تقديم كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية تمويلا مشتركا للمشروع، بما في ذلك توفير البنية التحتية والدعم اللوجستي، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية للبحث العلمي، كما تشمل بنود الاتفاقية الإشراف المشترك، والنشر العلمي المشترك، وتبادل التقارير البحثية بشكل دوري بين الجانبين.
وتعكس هذه الاتفاقية، حرص الجامعة الأردنية على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزا إقليمية للبحث العلمي والتطوير، خاصة في القضايا البيئية ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي.

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