الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت

الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت
وبحسب بيان الأرصاد، اليوم الجمعة، تكون الشمس يوم غدٍ عمودية تمامًا على مدار السرطان (دائرة عرض 23.5 شمالًا)، وهي أقصى نقطة شمالية تصلها الشمس خلال السنة.
وأشارت الأرصاد إلى أن الشمس تُسجّل أعلى ارتفاع لها في السماء عند الظهر، خاصة في المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية، مثل الأردن، مما يجعل الظل أقصر ما يمكن في السنة.
ولفتت إلى إن النهار يكون الأطول في السنة، حيث تصل ساعات النهار في الأردن إلى حوالي 14 ساعة و20 دقيقة تقريبًا (وقد تزيد أو تنقص قليلاً حسب الموقع الجغرافي)، في المقابل يكون الليل هو الأقصر خلال السنة، بحوالي 9 ساعات و40 دقيقة تقريبًا.
وأوضحت أنه بعد الانقلاب الصيفي، تبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيًا، وتزداد ساعات الليل حتى نصل إلى الاعتدال الخريفي.
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الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت