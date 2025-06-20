الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشهد الأردن ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية الانقلاب الصيفي، حيث تبلغ ساعات النهار ذروتها وتكون الشمس في أعلى نقطة لها ويصادف هذا الحدث الفلكي يوم غدٍ السبت، ويُعد بداية فصل الصيف فلكيا.



وبحسب بيان الأرصاد، اليوم الجمعة، تكون الشمس يوم غدٍ عمودية تمامًا على مدار السرطان (دائرة عرض 23.5 شمالًا)، وهي أقصى نقطة شمالية تصلها الشمس خلال السنة.



وأشارت الأرصاد إلى أن الشمس تُسجّل أعلى ارتفاع لها في السماء عند الظهر، خاصة في المناطق الواقعة على خطوط العرض الشمالية، مثل الأردن، مما يجعل الظل أقصر ما يمكن في السنة.



ولفتت إلى إن النهار يكون الأطول في السنة، حيث تصل ساعات النهار في الأردن إلى حوالي 14 ساعة و20 دقيقة تقريبًا (وقد تزيد أو تنقص قليلاً حسب الموقع الجغرافي)، في المقابل يكون الليل هو الأقصر خلال السنة، بحوالي 9 ساعات و40 دقيقة تقريبًا.



وأوضحت أنه بعد الانقلاب الصيفي، تبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيًا، وتزداد ساعات الليل حتى نصل إلى الاعتدال الخريفي.