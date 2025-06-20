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الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة

2025-06-20 03:13:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1645) حادثًا في مختلف محافظات المملكة.


وتعاملت المديرية مع (1392) حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:31) دقيقة، و (122) حادث إنقاذ، بلغ معدل زمن الاستجابة لها (7:36) دقيقة، إضافة إلى (131) حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة.


وأكدت المديرية، جاهزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حالات الضرورة.

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