الدفاع المدني يتعامل مع 1645 حادثًا خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1645) حادثًا في مختلف محافظات المملكة.



وتعاملت المديرية مع (1392) حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:31) دقيقة، و (122) حادث إنقاذ، بلغ معدل زمن الاستجابة لها (7:36) دقيقة، إضافة إلى (131) حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة بلغ (7:35) دقيقة.



وأكدت المديرية، جاهزيتها على مدار الساعة للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، داعية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حالات الضرورة.