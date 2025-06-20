أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين

أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين
وعقدت الامتحانات في مسجد عمار بن ياسر في بلدة كفر راكب بمشاركة 40 موظفًا وطالب، وحيث تأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.
وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ وتشمل تعليم وتدريب الأئمة ولمن يرغب من المجتمع المحلي.
وأوضح، أن هذه الاختبارات تهدف للوقوف على المستوى العلمي والمعرفي في علوم القرآن الكريم وتطوير المهارات.
وتفقد بني ياسين، دار القرآن الكريم النموذجية، تجسيدًا للخطة التشغيلية لمديرية أوقاف لواء الكورة، حيث اجتمع بالطلبة والمدرسين، مؤكدًا ضرورة التزام الأئمة والوعاظ بهذه الدورات التأهيلية التي تنعكس على جودت الأداء الوظيفي.
وأشاد بجهود المدرسين ووجه الطلبة إلى شحذ الهمم في طلب العلم، لافتًا إلى أن طالب العالم يجب أن يتحلى بالمصابرة، وأنه مأجور شرعاً في طلب هذا العلم الذي يعكس من خلاله مدى كفاءة موظف الأوقاف ومدى جودة الخطاب الديني الموجه للجمهور. واستمع، إلى مداخلات الطلبة والاستفسارات الموجهة منهم.
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