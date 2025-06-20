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أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين

أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين

2025-06-20 03:13:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشرفت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على امتحانات تحديد مستويات التلاوة ( الأول والثاني والثالث) والإجازة التحري والشفوي للأئمة والمؤذنين تحريري و (الشفوي) وللطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم، التابعة لمديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد.


وعقدت الامتحانات في مسجد عمار بن ياسر في بلدة كفر راكب بمشاركة 40 موظفًا وطالب، وحيث تأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.


وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ وتشمل تعليم وتدريب الأئمة ولمن يرغب من المجتمع المحلي.


وأوضح، أن هذه الاختبارات تهدف للوقوف على المستوى العلمي والمعرفي في علوم القرآن الكريم وتطوير المهارات.

وتفقد بني ياسين، دار القرآن الكريم النموذجية، تجسيدًا للخطة التشغيلية لمديرية أوقاف لواء الكورة، حيث اجتمع بالطلبة والمدرسين، مؤكدًا ضرورة التزام الأئمة والوعاظ بهذه الدورات التأهيلية التي تنعكس على جودت الأداء الوظيفي.

وأشاد بجهود المدرسين ووجه الطلبة إلى شحذ الهمم في طلب العلم، لافتًا إلى أن طالب العالم يجب أن يتحلى بالمصابرة، وأنه مأجور شرعاً في طلب هذا العلم الذي يعكس من خلاله مدى كفاءة موظف الأوقاف ومدى جودة الخطاب الديني الموجه للجمهور. واستمع، إلى مداخلات الطلبة والاستفسارات الموجهة منهم.

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