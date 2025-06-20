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طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستكمل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، غداً السبت التقدم للامتحان العام في يومه الثاني وفي كافة الفروع .
وسيتقدم 167 ألفًا و 459 مشتركًا ومشتركة للامتحان في مبحث اللغة العربية، موزعين كما يلي الفرع العلمي 71517 مشتركًا ومشتركة، الفرع الأدبي 75419، الفرع الشرعي 112، الفرع الصناعي 7071، الاقتصاد المنزلي 8317، الزراعي 3455 ، الفندقي 1568 .
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