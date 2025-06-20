زلزال بقوة 5.2 يضرب وسط إيران

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زلزال بقوة 5.2 يضرب وسط إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن زلزالاً بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط إيران.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وتواصل السلطات الإيرانية متابعة الوضع بعد الزلزال.
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