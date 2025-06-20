ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية

ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية
وقالت المديرية، أن المعرض الذي أقيم برعاية رئيس مجلس محافظة المفرق خليل الشديفات، بحضور مدير مديرية الثقافة سامر الخزاعلة وأبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن الثقافي والفني في المحافظة، تضمن مجموعة متميزة من الأعمال الفوتوغرافية التي التقطها الفنانان الخالدي وجرار والتي عبرت عن روح المكان والزمان من خلال توثيق لحظات من الحياة اليومية والمناظر الطبيعية والموروث الثقافي والاجتماعي في محافظة المفرق والمملكة.
وعبر الشديفات عن فخره بما يقدمه الفنانين الأردنيين من أعمال تعبر عن حب الوطن، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم للفنانين لما له من أهمية في الحفاظ على الهوية الوطنية .
بدوره، أشاد الخزاعلة بجهود الفنانين في تقديم أعمال تحمل رسائل فنية وإنسانية تعزز من الحراك الثقافي في المحافظة، مؤكداً على دور وزارة الثقافة ومديرياتها في دعم الطاقات الإبداعية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية من خلال فعاليات هادفة و نوعية.
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