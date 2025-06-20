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ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية

ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية

2025-06-20 03:13:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة المفرق مساء أمس الخميس معرضاً للصور الفوتوغرافية للفنانين أكرم الخالدي ووسام جرار بهدف تسليط الضوء على الجماليات البصرية والفنية التي تعكس روح الوطن وهوية المكان، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.


وقالت المديرية، أن المعرض الذي أقيم برعاية رئيس مجلس محافظة المفرق خليل الشديفات، بحضور مدير مديرية الثقافة سامر الخزاعلة وأبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن الثقافي والفني في المحافظة، تضمن مجموعة متميزة من الأعمال الفوتوغرافية التي التقطها الفنانان الخالدي وجرار والتي عبرت عن روح المكان والزمان من خلال توثيق لحظات من الحياة اليومية والمناظر الطبيعية والموروث الثقافي والاجتماعي في محافظة المفرق والمملكة.


وعبر الشديفات عن فخره بما يقدمه الفنانين الأردنيين من أعمال تعبر عن حب الوطن، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم للفنانين لما له من أهمية في الحفاظ على الهوية الوطنية .


بدوره، أشاد الخزاعلة بجهود الفنانين في تقديم أعمال تحمل رسائل فنية وإنسانية تعزز من الحراك الثقافي في المحافظة، مؤكداً على دور وزارة الثقافة ومديرياتها في دعم الطاقات الإبداعية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية من خلال فعاليات هادفة و نوعية.

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