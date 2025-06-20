مراكز شبابية تنفذ أنشطة تدريبية وتوعوية في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج التابع لمديرية شباب محافظة إربد اليوم، فعاليات برنامج "مخاطر المخدرات وأهمية الرفاه النفسي"، الذي أطلقته وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية وقسم مكافحة المخدرات بإربد، وبمشاركة 21 شابًا وشابة من مختلف الفئات العمرية.



وتضمنت فعاليات البرنامج، جلسة توعوية، قدمها أعضاء قسم مكافحة المخدرات، تناولت أخطار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، كما قدم الدكتور وجيه الغدران أخصائي الإرشاد النفسي محاضرة متخصصة حول مفهوم الرفاه النفسي ودوره في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من السلوكيات الخطرة.



كما تناول الغدران، أبرز المخاطر المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وأثرها على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، مركزًا على أهمية تعزيز الرفاه النفسي كأداة وقائية لحماية الشباب من الوقوع في مخاطر الإدمان.



بدوره، قال مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى بناء ثقافة مجتمعية رافضة لهذه الآفة الخطيرة، ورفع الوعي بخدمات العلاج وإعادة التأهيل، وتمكين المتعافين من الاندماج في المجتمع بشكل صحي وآمن.



يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين وزارة الشباب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الهادفة إلى تعزيز وعي الشباب وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية وآمنة.

واختُتمت في مركز شابات دير أبي سعيد فعاليات دورة "أساسيات الحاسوب"، بمشاركة 15 منتسبة من عضوات المركز ضمن الفئة العمرية (12–14 عاماً).



ووفق بيان صحفي صادر عن المركز، فإن الورشة تهدف لتعزيز الوعي الرقمي وتمكين المشاركات من أساسيات استخدام الحاسوب.



وهدفت الدورة إلى توعية الفتيات، بأهمية المهارات الرقمية في العصر الحديث، وتزويدهن بالمعرفة اللازمة في التعامل مع الحاسوب، بما يسهم في تطوير قدراتهن الأكاديمية والعملية مستقبلًا.



وقدّم المدرب حمزة ربابعة، جلسات تدريبية شاملة تناولت خلالها المفاهيم الأساسية في الحاسوب، مثل مكونات الجهاز، وأنظمة التشغيل، ومعالجة النصوص، والتعامل مع الإنترنت بشكل آمن وفعّال.



وتأتي هذه الدورة، ضمن سلسلة من البرامج الهادفة التي ينظمها المركز لتنمية مهارات الشابات وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومواكبة للتطورات التكنولوجية.