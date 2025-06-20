مبابي يغادر المستشفى ويعود إلى معسكر ريال مدريد

خبرني - غادر مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، المستشفى بعد تعافيه من إصابته بـ"التهاب حاد في المعدة والأمعاء".

غاب مبابي عن تعادل الريال 1-1 مع الهلال السعودي، في مستهل مبارياته بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، بسبب المرض، وكشف تشابي ألونسو عن إصابته بالحمى.

وأكد ريال مدريد لاحقاً أن مبابي يعاني من "التهاب حاد في المعدة والأمعاء"، وأنه تم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج.

وفي وقت لاحق من مساء أمس الخميس، أعلن النادي الإسباني أن مبابي عاد إلى معسكر الفريق التدريبي لمواصلة عملية التعافي.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد "غادر لاعبنا كيليان مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم، وعاد إلى معسكر الفريق التدريبي".

وأضاف البيان "سيواصل مبابي تلقي العلاج الطبي الخاص، وسيعود تدريجياً إلى أنشطة الفريق".

ومن المقرر أن يخوض العملاق الإسباني مباراته الثانية في المجموعة ضد باتشوكا المكسيكي.