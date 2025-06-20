  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ماسكيرانو: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

ماسكيرانو: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

2025-06-20 03:10:29

خبرني - أثنى المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، على أداء مواطنه ليونيل ميسي، الذي قاد الفريق للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية.

قال ماسكيرانو عقب المباراة: "ميسي اللاعب الذي يقودنا في طرق المنافسة، شغفه وصموده وإرادته لمواصلة المنافسة مهما كان مستواه أمر لا يصدق في عالم كرة القدم، بالفعل هو أفضل لاعب في تاريخ هذه اللعبة".
وشدد مدرب إنتر ميامي "إصرار ميسي على الفوز دائماً ما يكون مفاجئاً، حتى في الدقائق الأخيرة عندما يكون الجميع متعباً فإنه يواصل دعم الفريق بكل ما أوتي من قوة".

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الأهلي وبورتو.

MENAFN20062025000151011027ID1109702116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث