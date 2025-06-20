ماسكيرانو: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

ماسكيرانو: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم
خبرني - أثنى المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، على أداء مواطنه ليونيل ميسي، الذي قاد الفريق للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية.
قال ماسكيرانو عقب المباراة: "ميسي اللاعب الذي يقودنا في طرق المنافسة، شغفه وصموده وإرادته لمواصلة المنافسة مهما كان مستواه أمر لا يصدق في عالم كرة القدم، بالفعل هو أفضل لاعب في تاريخ هذه اللعبة".
وشدد مدرب إنتر ميامي "إصرار ميسي على الفوز دائماً ما يكون مفاجئاً، حتى في الدقائق الأخيرة عندما يكون الجميع متعباً فإنه يواصل دعم الفريق بكل ما أوتي من قوة".
ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي مع بالميراس في الجولة المقبلة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الأهلي وبورتو.
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