تقارير: سعود عبدالحميد يرحل عن روما

خبرني - كشفت تقارير إعلامية الوجهة المقبلة التي سيذهب إليها اللاعب سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات الصيفية.

ذكر الإعلامي في فووت ميركاتو، سيباستيان دينيس، أن اللاعب السعودي في طريقه إلى مغادرة روما الإيطالي.

وأوضح "نادي لانس الفرنسي يرغب في كسب خدمات اللاعب الدولي بداية من الموسم المقبل".

وأشار إلى أن النادي يأمل أن يحصل على توقيع سعود عبدالحميد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

في المقابل أكد أن نادي تولوز أيضاً مهتم بضم لاعب الهلال السابق، مبيناً أنه يعد الخيار المفضل بالنسبة إلى عبدالحميد حتى الآن.