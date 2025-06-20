تقارير: سعود عبدالحميد يرحل عن روما
خبرني - كشفت تقارير إعلامية الوجهة المقبلة التي سيذهب إليها اللاعب سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات الصيفية.
ذكر الإعلامي في فووت ميركاتو، سيباستيان دينيس، أن اللاعب السعودي في طريقه إلى مغادرة روما الإيطالي.
وأوضح "نادي لانس الفرنسي يرغب في كسب خدمات اللاعب الدولي بداية من الموسم المقبل".
وأشار إلى أن النادي يأمل أن يحصل على توقيع سعود عبدالحميد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
في المقابل أكد أن نادي تولوز أيضاً مهتم بضم لاعب الهلال السابق، مبيناً أنه يعد الخيار المفضل بالنسبة إلى عبدالحميد حتى الآن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
عون لبراك: نتطلع إلى دعم واشنطن لتثبيت الأمن بالجنوب
عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت