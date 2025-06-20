(فيفا) يغرم الأهلي المصري 2.4 مليون جنيه

خبرني - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن خسائر الأهلي لم تقتصر على هزيمته في الجولة الثانية من مونديال الأندية.

قالت صحيفة المصري اليوم: "الأحمر" سيتكبد غرامة مالية ضخمة عقب خسارته أمام بالميراس 0-2، في ثاني مباريات بطولة كأس العالم للأندية".

وأضافت "سيتعرض الأهلي لعقوبة مالية عقب حصول 3 لاعبين في صفوفه على إنذارات أمام الفريق البرازيلي وهم حمدي فتحي، يحيى عطية الله، ومروان عطية".

وتابعت "كان مروان عطية حصل على إنذار خلال مواجهة إنتر ميامي الأولى، وبالتالي سيغيب عن المباراة المقبلة ضد بورتو البرتغالي".

وذكرت "أصبح رصيد الأهلي 4 إنذارات في أول مباراتين، وتنص لوائح البطولة على أن يلزم كل نادٍ لاعبه الذي يحصل على إنذار بدفع 12 ألف دولار".

وأكملت "بذلك سيكون على الأهلي دفع 48 ألف دولار، ما يقرب من حوالي 2 مليون و400 ألف جنيه مصري".