(فيفا) يغرم الأهلي المصري 2.4 مليون جنيه

(فيفا) يغرم الأهلي المصري 2.4 مليون جنيه
خبرني - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن خسائر الأهلي لم تقتصر على هزيمته في الجولة الثانية من مونديال الأندية.
قالت صحيفة المصري اليوم: "الأحمر" سيتكبد غرامة مالية ضخمة عقب خسارته أمام بالميراس 0-2، في ثاني مباريات بطولة كأس العالم للأندية".
وأضافت "سيتعرض الأهلي لعقوبة مالية عقب حصول 3 لاعبين في صفوفه على إنذارات أمام الفريق البرازيلي وهم حمدي فتحي، يحيى عطية الله، ومروان عطية".
وتابعت "كان مروان عطية حصل على إنذار خلال مواجهة إنتر ميامي الأولى، وبالتالي سيغيب عن المباراة المقبلة ضد بورتو البرتغالي".
وذكرت "أصبح رصيد الأهلي 4 إنذارات في أول مباراتين، وتنص لوائح البطولة على أن يلزم كل نادٍ لاعبه الذي يحصل على إنذار بدفع 12 ألف دولار".
وأكملت "بذلك سيكون على الأهلي دفع 48 ألف دولار، ما يقرب من حوالي 2 مليون و400 ألف جنيه مصري".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
عون لبراك: نتطلع إلى دعم واشنطن لتثبيت الأمن بالجنوب
عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت