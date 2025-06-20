ميسي الهداف التاريخي لبطولات (فيفا)
خبرني - حقق النجم ليونيل ميسي رقماً أسطورياً جديداً، عقب إحرازه أول أهداف في النسخة الجارية من مونديال الأندية.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أسطورة الأرجنتين أصبح الهداف التاريخي لبطولات "فيفا".
ونشر "فيفا" عبر إكس أن ليونيل ميسي شارك في 10 بطولات تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشار إلى أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات أحرز 25 هدفاً على مدار 20 عاماً من مشاركاته في بطولات "فيفا".
وكان ميسي قاد إنتر ميامي لتحقيق انتصار تاريخي على بورتو البرتغالي 2-1، ليقترب النادي الأمريكي من التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية.
ووصل ميسي بذلك إلى هدفه السادس في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ليقفز لوصافة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.
وتساوى اللاعب، 37 عاماً، مع كريم بنزيما وغاريث بيل، متأخرين جميعاً عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 7 أهداف.
ويمتلك ميسي فرصة خطف لقب الهداف التاريخي لمونديال الأندية من "صاروخ ماديرا".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
عون لبراك: نتطلع إلى دعم واشنطن لتثبيت الأمن بالجنوب
عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت