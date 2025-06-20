ميسي الهداف التاريخي لبطولات (فيفا)

خبرني - حقق النجم ليونيل ميسي رقماً أسطورياً جديداً، عقب إحرازه أول أهداف في النسخة الجارية من مونديال الأندية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أسطورة الأرجنتين أصبح الهداف التاريخي لبطولات "فيفا".

ونشر "فيفا" عبر إكس أن ليونيل ميسي شارك في 10 بطولات تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار إلى أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات أحرز 25 هدفاً على مدار 20 عاماً من مشاركاته في بطولات "فيفا".

وكان ميسي قاد إنتر ميامي لتحقيق انتصار تاريخي على بورتو البرتغالي 2-1، ليقترب النادي الأمريكي من التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ووصل ميسي بذلك إلى هدفه السادس في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ليقفز لوصافة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وتساوى اللاعب، 37 عاماً، مع كريم بنزيما وغاريث بيل، متأخرين جميعاً عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 7 أهداف.

ويمتلك ميسي فرصة خطف لقب الهداف التاريخي لمونديال الأندية من "صاروخ ماديرا".