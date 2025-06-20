رسالة من أيمن حسين للأردنيين

خبرني - وجّه مهاجم منتخب العراق أيمن حسين رسالة شكر إلى الأردن والأردنيين بعد مغادرته المملكة، عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال حسين في رسالة نشرها: "شكراً للأردن وأهل الأردن على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، أسبوع في الأردن وكأنني بين أهلي وناسي، حقاً عشت أياماً جميلة بين إخوتي وأصدقائي، أسأل الله أن يحفظكم جميعاً".