رسالة من أيمن حسين للأردنيين

رسالة من أيمن حسين للأردنيين
خبرني - وجّه مهاجم منتخب العراق أيمن حسين رسالة شكر إلى الأردن والأردنيين بعد مغادرته المملكة، عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وقال حسين في رسالة نشرها: "شكراً للأردن وأهل الأردن على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، أسبوع في الأردن وكأنني بين أهلي وناسي، حقاً عشت أياماً جميلة بين إخوتي وأصدقائي، أسأل الله أن يحفظكم جميعاً".
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