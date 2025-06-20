وزير إسرائيلي: إصابة مسجد ورجال دين في حيفا بصواريخ إيرانية

وزير إسرائيلي: إصابة مسجد ورجال دين في حيفا بصواريخ إيرانية
خبرني - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الصواريخ الإيرانية التي سقطت مؤخرًا في مدينة حيفا أصابت مسجدًا صغيرًا ورجال دين مسلمين في الأراضي المحتلة.
وقال ساعر في منشور عبر موقع "إكس" إن النظام الإيراني شن هجومًا صاروخيًا على حيفا، أصاب مسجد الجرينة في حي وادي النسناس، ما أدى إلى إصابة رجال دين مسلمين كانوا داخل المسجد.
وأضاف أن إيران تستهدف المدنيين من المسلمين والمسيحيين واليهود، إلى جانب المواقع المدنية، واصفًا ذلك بأنه يرقى إلى جرائم حرب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
عون لبراك: نتطلع إلى دعم واشنطن لتثبيت الأمن بالجنوب
عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت