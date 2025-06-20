وزير إسرائيلي: إصابة مسجد ورجال دين في حيفا بصواريخ إيرانية

خبرني - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الصواريخ الإيرانية التي سقطت مؤخرًا في مدينة حيفا أصابت مسجدًا صغيرًا ورجال دين مسلمين في الأراضي المحتلة.

وقال ساعر في منشور عبر موقع "إكس" إن النظام الإيراني شن هجومًا صاروخيًا على حيفا، أصاب مسجد الجرينة في حي وادي النسناس، ما أدى إلى إصابة رجال دين مسلمين كانوا داخل المسجد.

وأضاف أن إيران تستهدف المدنيين من المسلمين والمسيحيين واليهود، إلى جانب المواقع المدنية، واصفًا ذلك بأنه يرقى إلى جرائم حرب.