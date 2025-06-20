تل أبيب: إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترمب

تل أبيب: إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترمب
خبرني - قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن داني دانون إن "ضرباتنا لإيران موجهة لمنشآت عسكرية ونتخذ التدابير لتفادي استهداف المدنيين"، كاشفاً في كلمة له خلال جلسة للمجلس، أن "إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترمب وقتلت كثيرًا من الإسرائيليين عبر العالم".
وشدد أن "قدرات الدفاع الإسرائيلية تواصل التصدي للهجمات الإيرانية، وإسرائيل هي نقطة التركيز بالنسبة لرؤية إيران المجرمة"، على حد تعبيره.
وأضاف: "ليس هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين أكثر من طموحات إيران النووية"، محذراً من أن "إيران توسّع قدراتها الباليستية باستمرار وتطوّر صواريخ بمدى يتجاوز 4 آلاف كلم".
وتابع أن "إيران أطلقت صواريخ على مستشفى يقدم خدمات للملايين".
وقال دانون إن "خامنئي دعا بشكل متكرر إلى إبادة إسرائيل".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
عون لبراك: نتطلع إلى دعم واشنطن لتثبيت الأمن بالجنوب
عراقجي: إيران تؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع أوروبا
زراعة الوسطية تواصل تنفيذ برنامج المدارس الحقلية
الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت