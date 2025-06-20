تل أبيب: إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترمب

خبرني - قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن داني دانون إن "ضرباتنا لإيران موجهة لمنشآت عسكرية ونتخذ التدابير لتفادي استهداف المدنيين"، كاشفاً في كلمة له خلال جلسة للمجلس، أن "إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترمب وقتلت كثيرًا من الإسرائيليين عبر العالم".

وشدد أن "قدرات الدفاع الإسرائيلية تواصل التصدي للهجمات الإيرانية، وإسرائيل هي نقطة التركيز بالنسبة لرؤية إيران المجرمة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "ليس هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين أكثر من طموحات إيران النووية"، محذراً من أن "إيران توسّع قدراتها الباليستية باستمرار وتطوّر صواريخ بمدى يتجاوز 4 آلاف كلم".

وتابع أن "إيران أطلقت صواريخ على مستشفى يقدم خدمات للملايين".

وقال دانون إن "خامنئي دعا بشكل متكرر إلى إبادة إسرائيل".