اختتام بطولة الاستقلال المفتوحة لرفع الأثقال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 حزيران (بترا)- اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة الاستقلال المفتوحة لرفع الأثقال والتي أقامها الاتحاد الأردني لرفع الأثقال في صالة اللجنة البارالمبية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة تنافسوا في مختلف الفئات.

وبحسب المدير الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، عمر اسيا، فإن البطولة تأتي بهدف اختيار المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي ستقام في مدينة أربيل العراقية خلال شهر تموز المقبل.

وأضاف اسيا :" رصدنا من خلال هذه البطولة مستوى اللاعبين واللاعبات من أجل ضمهم للمنتخبات الوطنية على اختلاف فئاتها العمرية، نتطلع دائماً لمثل هذه البطولات لقياس قدرات اللاعبين ورفع مستواهم التنافسي".

--(بترا)

خ خ/م ق

20/06/2025 20:59:44