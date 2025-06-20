اختتام بطولة الاستقلال المفتوحة لرفع الأثقال

اختتام بطولة الاستقلال المفتوحة لرفع الأثقال
عمان 20 حزيران (بترا)- اختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة الاستقلال المفتوحة لرفع الأثقال والتي أقامها الاتحاد الأردني لرفع الأثقال في صالة اللجنة البارالمبية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة تنافسوا في مختلف الفئات.
وبحسب المدير الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، عمر اسيا، فإن البطولة تأتي بهدف اختيار المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي ستقام في مدينة أربيل العراقية خلال شهر تموز المقبل.
وأضاف اسيا :" رصدنا من خلال هذه البطولة مستوى اللاعبين واللاعبات من أجل ضمهم للمنتخبات الوطنية على اختلاف فئاتها العمرية، نتطلع دائماً لمثل هذه البطولات لقياس قدرات اللاعبين ورفع مستواهم التنافسي".
--(بترا)
خ خ/م ق
20/06/2025 20:59:44
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