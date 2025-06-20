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أوميغا تكشف عن مجموعة أكوا تيرا 30 مم في كيوتو اليابانية
(MENAFN- Thedoersgroup) أمسية من الاكتشاف
بدأت الأمسية بتجمع الضيوف على سطح المراقبة في مكان الفعالية، بينما بدأ الغروب يُضفي ألوانه الساحرة على أفق كيوتو العريق. وقد رحّب رئيس أوميغا والرئيس التنفيذي، راينالد أيشلِمان، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذه المجموعة بقوله: "ابتكرنا ساعات تنتقل بسلاسة من النهار إلى الليل، وتُضفي أناقة على أي إطلالة أو مناسبة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التقنية. هذه المجموعة هي استجابتنا للطلب المتزايد على الساعات متعددة الاستخدامات، ولكن بحجم أصغر."
أسرار مُكشوفة
ومع حلول الليل على كيوتو، انطلق الضيوف في رحلة حسية بين ستائر شفافة متدرجة شكلت ممرات مليئة بالاكتشاف، كاشفة تدريجيًا عن اثني عشر تصميمًا فريدًا من المجموعة، وراصدة جوهر حملة "سري الصغير".
خلال الأمسية، تفاعل الضيوف مع عدد من التركيبات الفنية التفاعلية التي جمعت بين الفنون اليابانية التقليدية والتعبير المعاصر، مثل أكشاك التصوير بأسلوب الاعتراف، وعروض مباشرة لفن الخط الياباني "شودو".
نجوم يتألقون في كيوتو
وقد جمعت الفعالية خمسًا من ست سفيرات حملة "سري الصغير"، وهن: العارضة ورائدة الأعمال والناشطة آشلي غراهام، نجمة الكيبوب دانييل مارش، المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جائزة غرامي تيمز، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أريانا ديبوز، والممثلة الفائزة بجائزة بافتا ماريسا أبيلا، واللواتي شاركن في الاحتفال على خلفية المشهد التاريخي.
كما استقبل الحدث عددًا من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم صديقات علامة أوميغا: كارلا سوزا وآيسلين ديربيز من المكسيك، يوريكو يوشيتاكا من اليابان، أورم كورنابات من تايلاند، ماريا بيدرازا من إسبانيا، يارا شهيدي من الولايات المتحدة، مقدمة البرامج الإيطالية ميليسا ساتا، والمبدعة الألمانية لينا مانتلر.
ستكون مجموعة أكوا تيرا 30 مم متوفرة في بوتيكات أوميغا وعبر الإنترنت ابتداءً من 19 يونيو 2025.
بدأت الأمسية بتجمع الضيوف على سطح المراقبة في مكان الفعالية، بينما بدأ الغروب يُضفي ألوانه الساحرة على أفق كيوتو العريق. وقد رحّب رئيس أوميغا والرئيس التنفيذي، راينالد أيشلِمان، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذه المجموعة بقوله: "ابتكرنا ساعات تنتقل بسلاسة من النهار إلى الليل، وتُضفي أناقة على أي إطلالة أو مناسبة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التقنية. هذه المجموعة هي استجابتنا للطلب المتزايد على الساعات متعددة الاستخدامات، ولكن بحجم أصغر."
أسرار مُكشوفة
ومع حلول الليل على كيوتو، انطلق الضيوف في رحلة حسية بين ستائر شفافة متدرجة شكلت ممرات مليئة بالاكتشاف، كاشفة تدريجيًا عن اثني عشر تصميمًا فريدًا من المجموعة، وراصدة جوهر حملة "سري الصغير".
خلال الأمسية، تفاعل الضيوف مع عدد من التركيبات الفنية التفاعلية التي جمعت بين الفنون اليابانية التقليدية والتعبير المعاصر، مثل أكشاك التصوير بأسلوب الاعتراف، وعروض مباشرة لفن الخط الياباني "شودو".
نجوم يتألقون في كيوتو
وقد جمعت الفعالية خمسًا من ست سفيرات حملة "سري الصغير"، وهن: العارضة ورائدة الأعمال والناشطة آشلي غراهام، نجمة الكيبوب دانييل مارش، المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جائزة غرامي تيمز، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أريانا ديبوز، والممثلة الفائزة بجائزة بافتا ماريسا أبيلا، واللواتي شاركن في الاحتفال على خلفية المشهد التاريخي.
كما استقبل الحدث عددًا من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم صديقات علامة أوميغا: كارلا سوزا وآيسلين ديربيز من المكسيك، يوريكو يوشيتاكا من اليابان، أورم كورنابات من تايلاند، ماريا بيدرازا من إسبانيا، يارا شهيدي من الولايات المتحدة، مقدمة البرامج الإيطالية ميليسا ساتا، والمبدعة الألمانية لينا مانتلر.
ستكون مجموعة أكوا تيرا 30 مم متوفرة في بوتيكات أوميغا وعبر الإنترنت ابتداءً من 19 يونيو 2025.
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