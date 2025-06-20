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أوميغا تكشف عن ساعة Aqua Terra الجديدة بحجم 30 ملم المفعمة بالأنوثة والرقة
(MENAFN- Thedoersgroup) كشفت أوميغا عن أحدث أسرارها في الحملة الجديدة "سري الصغير"، التي تسلّط الضوء على أول إصدار على الإطلاق من مجموعة Aqua Terra بقياس 30 ملم، بمشاركة ست نساء ملهمات من مجالات متعددة. تأتي هذه المجموعة استجابة للطلب المتزايد على الساعات النسائية العملية والأنيقة في آنٍ واحد.
تتألف المجموعة من 12 إصدارًا فريدًا، مما يمنح كل امرأة فرصة للتعبير عن شخصيتها من خلال اختيارها لساعة تعكس ذوقها. تتنوع التصاميم بين الأقراص الملونة الزاهية والخامات الفاخرة مثل ذهب Moonshine™ عيار 18 قيراط، وذهب Sedna™ عيار 18 قيراط، والفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى تشكيلات ثنائية اللون.
أما الحركة الجديدة، فقد أُعيد تصميمها وهندستها بالكامل لتتناسب مع هذا الحجم الدقيق، وتُعد من أعلى درجات الحرفية لدى أوميغا.
• عيار Master Chronometer 8750 للنماذج المصنوعة من الفولاذ والفولاذ مع الذهب
• عيار Master Chronometer 8751 للنماذج المصنوعة من ذهب Sedna™
يقول راينالد إيشليمان، الرئيس التنفيذي لأوميغا: "أجمل ما في الساعة هو ما لا يُرى فورًا. فالحركات الجديدة تمثل أرقى درجات الهندسة الدقيقة من أوميغا، خفية في الداخل لكنها تُعرّف جوهر الساعة."
وفي سابقة أولى، توثق الحملة لحظة شخصية من الإفصاح، حيث تتحوّل ساعة Aqua Terra 30 ملم إلى سرّ جميل لا يمكن إخفاؤه، بل يستحق أن يُشارك.
سفيرات الحملة
تتعاون أوميغا مع ست نساء بارزات يمثلن التميّز في مجالاتهن المختلفة:
• أشلي غراهام: عارضة أزياء ورائدة أعمال ومدافعة عن التنوع في معايير الجمال.
• دانييل مارش: فنانة بارزة في مشهد موسيقى البوب الكوري بصوتها المتفرّد.
• تيمز: مغنية وكاتبة أغاني حائزة على جائزة غرامي، تتميز بتركيباتها الموسيقية العميقة.
• ماريسا أبيلا: ممثلة حائزة على جائزة BAFTA، معروفة بأدوارها في Industry وتجسيدها لشخصية إيمي واينهاوس في Back to Back
• أريانا ديبوز: ممثلة حائزة على جائزة الأوسكار، مشهورة بدقتها وتنوّع أدائها بين المسرح والسينما.
• صنداي روز كيدمان أوربان: وجه جديد في عالم عرض الأزياء، تضيف لمسة جديدة للحملة.
تتضمن الحملة صورًا شخصية لكل سفيرة مع الساعة التي اختارتها، بالإضافة إلى فيلم قصير يجسد لحظات من التبادل الإيقاعي للساعة، وكأنها سرٌ لا يمكن الاحتفاظ به، بل يجب مشاركته لأنه ببساطة... جميل جدًا ليُخفى.
تتألف المجموعة من 12 إصدارًا فريدًا، مما يمنح كل امرأة فرصة للتعبير عن شخصيتها من خلال اختيارها لساعة تعكس ذوقها. تتنوع التصاميم بين الأقراص الملونة الزاهية والخامات الفاخرة مثل ذهب Moonshine™ عيار 18 قيراط، وذهب Sedna™ عيار 18 قيراط، والفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى تشكيلات ثنائية اللون.
أما الحركة الجديدة، فقد أُعيد تصميمها وهندستها بالكامل لتتناسب مع هذا الحجم الدقيق، وتُعد من أعلى درجات الحرفية لدى أوميغا.
• عيار Master Chronometer 8750 للنماذج المصنوعة من الفولاذ والفولاذ مع الذهب
• عيار Master Chronometer 8751 للنماذج المصنوعة من ذهب Sedna™
يقول راينالد إيشليمان، الرئيس التنفيذي لأوميغا: "أجمل ما في الساعة هو ما لا يُرى فورًا. فالحركات الجديدة تمثل أرقى درجات الهندسة الدقيقة من أوميغا، خفية في الداخل لكنها تُعرّف جوهر الساعة."
وفي سابقة أولى، توثق الحملة لحظة شخصية من الإفصاح، حيث تتحوّل ساعة Aqua Terra 30 ملم إلى سرّ جميل لا يمكن إخفاؤه، بل يستحق أن يُشارك.
سفيرات الحملة
تتعاون أوميغا مع ست نساء بارزات يمثلن التميّز في مجالاتهن المختلفة:
• أشلي غراهام: عارضة أزياء ورائدة أعمال ومدافعة عن التنوع في معايير الجمال.
• دانييل مارش: فنانة بارزة في مشهد موسيقى البوب الكوري بصوتها المتفرّد.
• تيمز: مغنية وكاتبة أغاني حائزة على جائزة غرامي، تتميز بتركيباتها الموسيقية العميقة.
• ماريسا أبيلا: ممثلة حائزة على جائزة BAFTA، معروفة بأدوارها في Industry وتجسيدها لشخصية إيمي واينهاوس في Back to Back
• أريانا ديبوز: ممثلة حائزة على جائزة الأوسكار، مشهورة بدقتها وتنوّع أدائها بين المسرح والسينما.
• صنداي روز كيدمان أوربان: وجه جديد في عالم عرض الأزياء، تضيف لمسة جديدة للحملة.
تتضمن الحملة صورًا شخصية لكل سفيرة مع الساعة التي اختارتها، بالإضافة إلى فيلم قصير يجسد لحظات من التبادل الإيقاعي للساعة، وكأنها سرٌ لا يمكن الاحتفاظ به، بل يجب مشاركته لأنه ببساطة... جميل جدًا ليُخفى.
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