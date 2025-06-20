سوفت بنك تعرض على تي إس إم سي مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار

سوفت بنك تعرض على تي إس إم سي مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، يطمح الملياردير“ماسايوشي سون” إلى إنشاء نسخة أمريكية من مركز التصنيع الضخم في مدينة“شنتشن” الصينية، بهدف إعادة الصناعات التكنولوجية المتقدمة إلى الولايات المتحدة.موضوعات متعلقة “أكبر بنك في روسيا”: الروبل مقوّم بأعلى من قيمته.. والسعر العادل فوق 100 للدولار تراجع مبيعات التجزئة البريطانية للمرة الأولى هذا العام الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
وقالت المصادر إن مسؤولين من“سوفت بنك” أجروا محادثات مع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لمناقشة إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع أو تستثمر في المدينة الصناعية، بما في ذلك محادثات مع وزير التجارة الأمريكي“هوارد لوتنيك”.
ويحمل المجمع الصناعي في أريزونا الاسم الرمزي“بروجكت كريستال لاند”، ويُعد المحاولة الأكثر طموحًا في مسيرة رئيس“سوفت بنك” البالغ من العمر 67 عامًا.
يبدي مسؤولو“سوفت بنك” حرصًا على أن تلعب الشركة التايوانية المُصنِّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لصالح“إنفيديا” دورًا بارزًا في المشروع، رغم خططها لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة وبدء الإنتاج الضخم في أول مصنع لها في ولاية أريزونا.
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