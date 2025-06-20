سوفت بنك تعرض على تي إس إم سي مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى مؤسس المجموعة اليابانية“سوفت بنك”، إلى التحالف مع شركة“تي إس إم سي” التايوانية لإنشاء مجمّع صناعي في ولاية أريزونا الأمريكية بقيمة تريليون دولار، يركز على تصنيع الروبوتات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، يطمح الملياردير“ماسايوشي سون” إلى إنشاء نسخة أمريكية من مركز التصنيع الضخم في مدينة“شنتشن” الصينية، بهدف إعادة الصناعات التكنولوجية المتقدمة إلى الولايات المتحدة.

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وقالت المصادر إن مسؤولين من“سوفت بنك” أجروا محادثات مع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لمناقشة إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع أو تستثمر في المدينة الصناعية، بما في ذلك محادثات مع وزير التجارة الأمريكي“هوارد لوتنيك”.

ويحمل المجمع الصناعي في أريزونا الاسم الرمزي“بروجكت كريستال لاند”، ويُعد المحاولة الأكثر طموحًا في مسيرة رئيس“سوفت بنك” البالغ من العمر 67 عامًا.

يبدي مسؤولو“سوفت بنك” حرصًا على أن تلعب الشركة التايوانية المُصنِّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لصالح“إنفيديا” دورًا بارزًا في المشروع، رغم خططها لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة وبدء الإنتاج الضخم في أول مصنع لها في ولاية أريزونا.