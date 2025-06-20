  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سوفت بنك تعرض على تي إس إم سي مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار

سوفت بنك تعرض على تي إس إم سي مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار

2025-06-20 10:48:44
(MENAFN- Al-Borsa News) يسعى مؤسس المجموعة اليابانية“سوفت بنك”، إلى التحالف مع شركة“تي إس إم سي” التايوانية لإنشاء مجمّع صناعي في ولاية أريزونا الأمريكية بقيمة تريليون دولار، يركز على تصنيع الروبوتات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، يطمح الملياردير“ماسايوشي سون” إلى إنشاء نسخة أمريكية من مركز التصنيع الضخم في مدينة“شنتشن” الصينية، بهدف إعادة الصناعات التكنولوجية المتقدمة إلى الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة “أكبر بنك في روسيا”: الروبل مقوّم بأعلى من قيمته.. والسعر العادل فوق 100 للدولار تراجع مبيعات التجزئة البريطانية للمرة الأولى هذا العام الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

وقالت المصادر إن مسؤولين من“سوفت بنك” أجروا محادثات مع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لمناقشة إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع أو تستثمر في المدينة الصناعية، بما في ذلك محادثات مع وزير التجارة الأمريكي“هوارد لوتنيك”.

ويحمل المجمع الصناعي في أريزونا الاسم الرمزي“بروجكت كريستال لاند”، ويُعد المحاولة الأكثر طموحًا في مسيرة رئيس“سوفت بنك” البالغ من العمر 67 عامًا.

يبدي مسؤولو“سوفت بنك” حرصًا على أن تلعب الشركة التايوانية المُصنِّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لصالح“إنفيديا” دورًا بارزًا في المشروع، رغم خططها لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة وبدء الإنتاج الضخم في أول مصنع لها في ولاية أريزونا.

MENAFN20062025000202011048ID1109701201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث