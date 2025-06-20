محمود رئيسًا إقليميًا لشركة فيزا بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة Visa العالمية، عن تعيين طارق محمود رئيسًا إقليميًا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وهي منطقة تضم 86 سوقًا وتعد من بين الأسرع نموًا على مستوى العالم.

وسيتولى طارق في منصبه الجديد قيادة أعمال Visa في المنطقة، التي تضم أكثر من 1,800 عميل ويتم خدمتها عبر 23 مكتبًا محليًا. ويباشر مهامه من مقر الشركة في دبي، تحت قيادة أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية.

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يمتلك طارق محمود خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس خدمات القيمة المضافة لمنطقة أوروبا بشركة Visa. كما شغل سابقًا منصب المدير العام لمنطقة جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أدوار قيادية في البنك الأهلي المتحد، وANZ، وHSBC.

ويخلف طارق في هذا المنصب أندرو توري، الذي تم تعيينه رئيسًا لأعمال خدمات القيمة المضافة العالمية لدى Visa.

وأعرب طارق محمود عن سعادته بالمنصب الجديد، مؤكدًا التزامه بمواصلة دعم التحول الرقمي في المدفوعات وتعزيز الشراكات مع العملاء في الأسواق الديناميكية بالمنطقة.