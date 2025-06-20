محمود رئيسًا إقليميًا لشركة فيزا بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط

محمود رئيسًا إقليميًا لشركة فيزا بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط
وسيتولى طارق في منصبه الجديد قيادة أعمال Visa في المنطقة، التي تضم أكثر من 1,800 عميل ويتم خدمتها عبر 23 مكتبًا محليًا. ويباشر مهامه من مقر الشركة في دبي، تحت قيادة أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية.موضوعات متعلقة “سوفت بنك” تعرض على“تي إس إم سي” مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار وزير الاتصالات يتوجه إلى إيطاليا لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات “VXI للتعهيد” تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى 135 مليون دولار بنهاية 2028
يمتلك طارق محمود خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس خدمات القيمة المضافة لمنطقة أوروبا بشركة Visa. كما شغل سابقًا منصب المدير العام لمنطقة جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أدوار قيادية في البنك الأهلي المتحد، وANZ، وHSBC.
ويخلف طارق في هذا المنصب أندرو توري، الذي تم تعيينه رئيسًا لأعمال خدمات القيمة المضافة العالمية لدى Visa.
وأعرب طارق محمود عن سعادته بالمنصب الجديد، مؤكدًا التزامه بمواصلة دعم التحول الرقمي في المدفوعات وتعزيز الشراكات مع العملاء في الأسواق الديناميكية بالمنطقة.
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