معاون وزير الإسكان: 98.6 مليار جنيه لتنفيذ مرافق المرحلة الأولى من حياة كريمة

معاون وزير الإسكان: 98.6 مليار جنيه لتنفيذ مرافق المرحلة الأولى من حياة كريمة
وقال معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن مشروعات“حياة كريمة” موزعة على 3 مراحل، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 70% تقريبا.موضوعات متعلقة “سوفت بنك” تعرض على“تي إس إم سي” مشروعًا في أمريكا بقيمة تريليون دولار الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الصين تثبت الفائدة على الإقراض دون تغيير
وأضاف لـ“البورصة”، أن معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمنية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
أوضح الرفاعي، أن مشروعات المرافق بالمبادرة تتضمن محطات لمعالجة الصرف الصحي ومحطات لمياه الشرب، ومد وتدعيم الشبكات ، فضلاً عن الوصلات المنزلية للمواطنين.بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الشهر المقبل
وجاري تنفيذ 3575 مشروعا ضمن المرحلة الأولى ، ومن المستهدف دخول مشروعات جديدة مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة، كما يجري التخطيط وتجهيز الأراضي والتصميمات للمرحلة الثانية ، ويتم التنسيق مع المحافظين والأهالى، وتوفير استشاريين لعمل التصميمات اللازمة .
وتابع:” من المستهدف بدء المرحلة الثانية في يوليو المقبل حال توافر الاعتمادات المالية للمشروعات، وتستغرق 3 سنوات”، موضحا أنها ستشمل مراكز مختلفة بـ20 محافظة.
ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة ((حياة كريمة)) تطوير نحو 4115 مدرسة، و 12.6 ألف فصل، و55 مستشفى مركزياً، و854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خدمتها بشبكة الألياف الضوئية، و437 وحدة ومجمع خدمات حكومية، و1584 مركزاً للشباب، ورصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، وإقامة 336 كوبرى ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
قال الرفاعي، إنه تم تنفيذ 592 مشروعاً لمحطات معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 19 مليون متر مكعب فى اليوم، وجاري العمل علي تنفيذ باقي المحطات في الوقت الحالي،كما يجري تنفيذ 982 مشروعاً لشبكات الصرف الصحي بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، موضحا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد بالمشروعات.
وأضاف أنه يتم تنفيذ 182 مشروعاً لمحطات مياه الشرب بطاقة استيعابية 1.25 مليون متر مكعب فى اليوم بإجمالى استثمارات 12.9 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 86 محطة بالكامل. كما يجري تنفيذ 719 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالى استثمارات 6.7 مليار جنيه.
وأوضح الرفاعى، أنه تم رصد تريليون جنيه فى بداية مبادرة“حياة كريمة” لجميع المراحل، ولكن مع ارتفاع أسعار الخامات بشكل مستمر ودخول مشروعات جديدة ضمن المبادرة، فمن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات تلك القيمة.
وأشار إلى وجود تكليفات بالانتهاء من جميع احتياجات القرى المصرية وليس الصرف الصحي ومياه الشرب فقط، إذ سيتم توصيل الخدمات من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وإنترنت وتطوير لشبكات الكهرباء وسكن كريم وتطوير المستشفيات.
قال الرفاعي، إن وزارة الإسكان تغلبت على عدد كبير من التحديات التى واجهتها عند البدء فى مبادرة“حياة كريمة” أهمها أزمة توفير الأراضي لتنفيذ محطات رفع المياه داخل القرى، موضحا أن الأرض يجب أن تكون تبرعا من الأهالي أو من أملاك الدولة.
أضاف أن نسبة التغطية لمياه الشرب بالجمهورية كانت 97% عام 2014، وتم رفعها إلى 99%، لافتا إلى أن جانبا كبيراً من الأماكن المغطاة كانت تحتاج إلى صيانة، وتم تدعيم الخدمة فى هذه المناطق.
وبلغت الطاقة المنتجة للمياه نحو 24.7 مليون متر مكعب عام 2014، بينما تجاوزت الطاقة المنتجة من المياه في الوقت الحالي 30.7 مليون متر مكعب، نتيجة جهود الدولة المكثفة.تنفيذ 129 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 1.3 مليون متر مكعب
وأوضح أن وزارة الإسكان نفذت 129 محطة تحلية، بطاقة إنتاجية 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم، وتم زيادة عدد المحطات لتصل الطاقة الانتاجية إلي 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم.
أشار الرفاعى، إلى أنه جار تنفيذ 13 محطة تحلية فى الوقت الحالى بطاقة 228 ألف متر مكعب فى اليوم، موضحا أن نسب التنفيذ تسير بشكل جيد وفي مراحل متقدمة.
قال معاون وزير الإسكان، إن محطات التحلية تُعد بديلاً استراتيجياً وتوجها للدولة المصرية وليس وزارة الإسكان فقط، إذ تم وضع استراتيجية لمحطات التحلية بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والتخطيط، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ محطات التحلية وفقاً لخطة خمسية بدأت عام 2020 وتستمر حتى عام 2050، ومستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه فى اليوم بحلول عام 2050.
أوضح الرفاعى، أن المرحلة الأولى لخطة محطات التحلية تتضمن تغذية محطات التحلية للمحافظات الحدودية، ثم تغذية كل المدن القريبة من محطات التحلية، ويتم بعدها التوسع خارج المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
قال الرفاعى، إنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل للمدن الساحلية، طالما يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، لأن التكلفة كبيرة جدا، فضلاً عن صعوبة تأمين خطوط المياه لمسافات طويلة.
وأضاف أن مباني المواطنين المخالفين خارج الحيز العمراني سيتم توصيل مياه الشرب لها بمجرد التصالح وفق قانون التصالح الجديد.إعلان تغطية كامل المدن خدمة الصرف الصحى نهاية 2026
وكشف أن قطاع الصرف الصحي كان التحدى الأكبر للدولة المصرية، إذ كان 79% من سكان المدن فقط يتم تغطيتهم بالصرف الصحي، وتم رفع النسبة إلى 96% حاليا.
أشار الرفاعى، إلى أنه من المستهدف إعلان تغطية مدن مصر بالكامل بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% بنهاية عام 2026.
وتابع:” طبقاً لرؤية مصر 2030 من المخطط أن نصل بتغطية الصرف الصحى إلى 100% من محافظات الجمهورية”.
وأوضح أنه يتم مراعاة البعد الاقتصادى للأهالى عند تنفيذ المشروعات من خلال زيادة فرص العمل عبر الاستعانة بالمقاولين المحليين، والاعتماد على مكونات محلية بالمشروعات.
قال معاون وزير الإسكان، إنه تم تخصيص 25.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالي الحالي لقطاع المرافق لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعاً ضمن قطاع الصرف الصحى بالمدن، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 77 قرية، بإجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه.
تابع أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات التمويلية لتوفير تمويلات للمشروعات من ضمنها البنك الإفريقي والبنك الدولي، ضمن القروض الميسرة للمشروعات ذات الأولولية الخاصة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تقدم سعودي.. انتشار استثنائي للإنترنت بـ99% - جريدة الوطن السعودية
79% من قادة تكنولوجيا المعلومات في السعودية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يفرض تحديات تنظيمية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تعلن عن تعيين السيد درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس الإدارة
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
بيت التمويل أفضل بنك استثماري في الكويت من MEED
من أبل وفيسبوك وجوجل.. تسريب تاريخي لـ16 مليار كلمة مرور