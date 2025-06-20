معاون وزير الإسكان: 98.6 مليار جنيه لتنفيذ مرافق المرحلة الأولى من حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) تقترب الحكومة من إتمام تنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، بإجمالي استثمارات لقطاع المرافق 98.6 مليار جنيه، بحسب تصريحات المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق لجريدة البورصة.

وقال معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن مشروعات“حياة كريمة” موزعة على 3 مراحل، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 70% تقريبا.

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وأضاف لـ“البورصة”، أن معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمنية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

أوضح الرفاعي، أن مشروعات المرافق بالمبادرة تتضمن محطات لمعالجة الصرف الصحي ومحطات لمياه الشرب، ومد وتدعيم الشبكات ، فضلاً عن الوصلات المنزلية للمواطنين.

وجاري تنفيذ 3575 مشروعا ضمن المرحلة الأولى ، ومن المستهدف دخول مشروعات جديدة مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة، كما يجري التخطيط وتجهيز الأراضي والتصميمات للمرحلة الثانية ، ويتم التنسيق مع المحافظين والأهالى، وتوفير استشاريين لعمل التصميمات اللازمة .

وتابع:” من المستهدف بدء المرحلة الثانية في يوليو المقبل حال توافر الاعتمادات المالية للمشروعات، وتستغرق 3 سنوات”، موضحا أنها ستشمل مراكز مختلفة بـ20 محافظة.

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة ((حياة كريمة)) تطوير نحو 4115 مدرسة، و 12.6 ألف فصل، و55 مستشفى مركزياً، و854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خدمتها بشبكة الألياف الضوئية، و437 وحدة ومجمع خدمات حكومية، و1584 مركزاً للشباب، ورصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، وإقامة 336 كوبرى ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.

قال الرفاعي، إنه تم تنفيذ 592 مشروعاً لمحطات معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 19 مليون متر مكعب فى اليوم، وجاري العمل علي تنفيذ باقي المحطات في الوقت الحالي،كما يجري تنفيذ 982 مشروعاً لشبكات الصرف الصحي بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، موضحا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد بالمشروعات.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 182 مشروعاً لمحطات مياه الشرب بطاقة استيعابية 1.25 مليون متر مكعب فى اليوم بإجمالى استثمارات 12.9 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 86 محطة بالكامل. كما يجري تنفيذ 719 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالى استثمارات 6.7 مليار جنيه.

المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق خلال حواره مع البورصة

وأوضح الرفاعى، أنه تم رصد تريليون جنيه فى بداية مبادرة“حياة كريمة” لجميع المراحل، ولكن مع ارتفاع أسعار الخامات بشكل مستمر ودخول مشروعات جديدة ضمن المبادرة، فمن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات تلك القيمة.

وأشار إلى وجود تكليفات بالانتهاء من جميع احتياجات القرى المصرية وليس الصرف الصحي ومياه الشرب فقط، إذ سيتم توصيل الخدمات من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وإنترنت وتطوير لشبكات الكهرباء وسكن كريم وتطوير المستشفيات.

قال الرفاعي، إن وزارة الإسكان تغلبت على عدد كبير من التحديات التى واجهتها عند البدء فى مبادرة“حياة كريمة” أهمها أزمة توفير الأراضي لتنفيذ محطات رفع المياه داخل القرى، موضحا أن الأرض يجب أن تكون تبرعا من الأهالي أو من أملاك الدولة.

أضاف أن نسبة التغطية لمياه الشرب بالجمهورية كانت 97% عام 2014، وتم رفعها إلى 99%، لافتا إلى أن جانبا كبيراً من الأماكن المغطاة كانت تحتاج إلى صيانة، وتم تدعيم الخدمة فى هذه المناطق.

وبلغت الطاقة المنتجة للمياه نحو 24.7 مليون متر مكعب عام 2014، بينما تجاوزت الطاقة المنتجة من المياه في الوقت الحالي 30.7 مليون متر مكعب، نتيجة جهود الدولة المكثفة.

وأوضح أن وزارة الإسكان نفذت 129 محطة تحلية، بطاقة إنتاجية 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم، وتم زيادة عدد المحطات لتصل الطاقة الانتاجية إلي 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم.

أشار الرفاعى، إلى أنه جار تنفيذ 13 محطة تحلية فى الوقت الحالى بطاقة 228 ألف متر مكعب فى اليوم، موضحا أن نسب التنفيذ تسير بشكل جيد وفي مراحل متقدمة.

قال معاون وزير الإسكان، إن محطات التحلية تُعد بديلاً استراتيجياً وتوجها للدولة المصرية وليس وزارة الإسكان فقط، إذ تم وضع استراتيجية لمحطات التحلية بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والتخطيط، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ محطات التحلية وفقاً لخطة خمسية بدأت عام 2020 وتستمر حتى عام 2050، ومستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه فى اليوم بحلول عام 2050.

أوضح الرفاعى، أن المرحلة الأولى لخطة محطات التحلية تتضمن تغذية محطات التحلية للمحافظات الحدودية، ثم تغذية كل المدن القريبة من محطات التحلية، ويتم بعدها التوسع خارج المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

قال الرفاعى، إنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل للمدن الساحلية، طالما يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، لأن التكلفة كبيرة جدا، فضلاً عن صعوبة تأمين خطوط المياه لمسافات طويلة.

وأضاف أن مباني المواطنين المخالفين خارج الحيز العمراني سيتم توصيل مياه الشرب لها بمجرد التصالح وفق قانون التصالح الجديد.

وكشف أن قطاع الصرف الصحي كان التحدى الأكبر للدولة المصرية، إذ كان 79% من سكان المدن فقط يتم تغطيتهم بالصرف الصحي، وتم رفع النسبة إلى 96% حاليا.

أشار الرفاعى، إلى أنه من المستهدف إعلان تغطية مدن مصر بالكامل بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% بنهاية عام 2026.

وتابع:” طبقاً لرؤية مصر 2030 من المخطط أن نصل بتغطية الصرف الصحى إلى 100% من محافظات الجمهورية”.

وأوضح أنه يتم مراعاة البعد الاقتصادى للأهالى عند تنفيذ المشروعات من خلال زيادة فرص العمل عبر الاستعانة بالمقاولين المحليين، والاعتماد على مكونات محلية بالمشروعات.

قال معاون وزير الإسكان، إنه تم تخصيص 25.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالي الحالي لقطاع المرافق لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعاً ضمن قطاع الصرف الصحى بالمدن، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 77 قرية، بإجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه.

تابع أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات التمويلية لتوفير تمويلات للمشروعات من ضمنها البنك الإفريقي والبنك الدولي، ضمن القروض الميسرة للمشروعات ذات الأولولية الخاصة.