تم تجديده بتكلفة 4.3 ملايين يورو"دبلن الصغير".. يغريك بالتبرع بمقتنيات أجدادك!

MENAFN - Al-Bayan) يُعد متحف ((دبلن الصغير)) من الأماكن المترفة بقاع الثقافة الشعبية، التي تتجاوز مجرد عرض القطع الأثرية، حيث يمثل اليوم نافذة خيالية لماضي المدينة الساحرة وحكاياتها المتنوعة.

وخلال يونيو الجاري، تم إعادة افتتاحه رسمياً من جديد في ساحة سانت ستيفن، بعد تجديد بقيمة 4.3 ملايين يورو لمبناه التاريخي الجورجي المكون من أربعة طوابق، بعد أن أغلق مقره المؤقت في 33 شارع بيمبروك في مايو، للانتقال مرة أخرى إلى موقعه الأصلي.

يقع هذا المتحف في منزل جورجي رائع من أربعة طوابق في 15 شارع سانت ستيفن، حيث يشعر الزائر فور صعوده السلم وكأنه يُنقل إلى زمن مختلف تماماً. فبمجرد أن يخطو إلى المكان، تتلاشى أصوات الحياة الحديثة، ويبدأ تصور حياة دبلن في العصر الجورجي، حين بُني هذا الحي الأحمر الطوب، مع العديد من الساحات والحدائق الجميلة التي تزين مركز المدينة.

بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2011 على يد ترافير وايت، الذي كان يهدف إلى توثيق تاريخ دبلن بطريقة فريدة تعتمد على مساهمات السكان أنفسهم. وبفضل حماسه، تمكن من إقناع مجلس المدينة بمنح المبنى، وبدأ حملة على الراديو لجمع التحف والذكريات من سكان المدينة. كانت النتيجة تدفق أكثر من ألف قطعة فريدة، تتنوع بين نظارات بونو الشهيرة، وتذاكر لحفلات البيتلز التي أُقيمت في دبلن عام 1963، وقناع وفاة الكاتب جيمس جويس، وطبعة أولى من رواية ((يوليسيس)).

كما تضمن المعرض زجاجات ليمونادا غير مفتوحة عثرت عليها من حطام باخرة خلال الحرب العالمية الأولى، وجرة سودوكريم تعود لعام 1931، والكثير من القطع التي توثق حياة المدينة عبر العقود.

أصبح المتحف بسرعة وجهة مفضلة لكثير من السكان والزوار من جميع أنحاء العالم. منذ افتتاحه، زاره أكثر من مليون شخص، واحتل المركز الثالث كأهم معلم سياحي في إيرلندا، وفقاً لموقع ((تريب أدفايزور))، والمركز الثاني عشر في أوروبا.

مع ازدياد أعداد الزوار، بدأ المتحف في التوسع، حيث تم تجديده وتطويره، بما في ذلك إضافة مكتبة وأرشيف وقاعة عرض للأفلام، ومنزل دمى من الطراز العالمي، وهو نسخة متقنة من البرلمان في لينيستر هاوس، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للحيوانات المحنطة ذات الصلة بدبلن.

يوجد في حديقة المتحف الآن بيت زجاجي يعرض نباتات وأزهاراً نادرة، وهو جزء من جهود المتحف لتعزيز الوعي بالبيئة والتاريخ الطبيعي في دبلن.