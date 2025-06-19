"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا لدى الدولة

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا لدى الدولة
وتمنّى وكيل وزارة الخارجية للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية سريلانكا في شتى المجالات.
ومن جانبها أشادت السفيرة الجديدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
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