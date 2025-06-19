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"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا لدى الدولة

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا لدى الدولة

2025-06-19 09:07:57
(MENAFN- Al-Bayan) تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أروشا فينوديني كوراي، السفيرة الجديدة لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة.

وتمنّى وكيل وزارة الخارجية للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية سريلانكا في شتى المجالات.

ومن جانبها أشادت السفيرة الجديدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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