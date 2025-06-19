ريم الهاشمي: الإمارات تقدّر شراكتها المتنامية مع أيرلندا

MENAFN - Al-Bayan) ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية في زيارة رسمية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن خلال الفترة من 12 - 13 يونيو.

وسلّطت الزيارة الضوء على الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأيرلندا، وأكدت التزام الدولة بتعزيز شراكاتها مع أيرلندا في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت معاليها تعليقاً على الزيارة بأن دولة الإمارات تقدّر شراكتها المتنامية مع أيرلندا، وتؤمن بوجود فرص واعدة لتعزيز تعاونها في مختلف القطاعات، هذه الزيارة تعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي مستهل الزيارة، عقدت معالي الهاشمي مباحثات مع نيل ريتشموند، وزير دولة للتنمية الدولية والشتات ركزت على تعزيز التعاون في مجال التنمية الدولية والتنسيق متعدد الأطراف، ورحبت بالتنسيق الإستراتيجي بين البلدين في دعم أولويات التنمية العالمية.

كما التقت معالي الهاشمي مع هيلين ماكنتي، وزيرة التعليم والشباب، حيث أبدى الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب التأكيد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وأيرلندا وما تشهده من زخمٍ متنامٍ. وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأيرلندي بهدف دعم التعاون في القطاع الخاص وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية.

وقّع مذكرة التفاهم حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وجيني ميليا، الرئيسة التنفيذية لوكالة ((إنتربرايز أيرلندا))، بحضور بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، ومعالي ريم الهاشمي. وعقب مراسم التوقيع، التقت معاليها، بيرك، حيث تم بحث أهداف المجلس في القطاعات المختلفة، وانصبت المحادثات أيضاً على تسهيل التبادل التجاري، واستعراض فرص الاستثمار بين الجانبين.

وفي إطار الزيارة، ألقت معاليها كلمة رئيسة في كلية دبلن الجامعية استعرضت فيها النهج الاستراتيجي الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشددة على أهمية منظومات الابتكار الشاملة والتعاون الدولي في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والرقمية.

واختتمت معالي ريم الهاشمي زيارتها بالإعراب عن تقديرها لحكومة أيرلندا على جهودها المتواصلة والحثيثة في توطيد العلاقات الثنائية، كما جددت التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار البنّاء وإرساء شراكات طويلة الأمد في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.