نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج دفعة 2025 في جامعة زايد

MENAFN - Al-Bayan) شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، الحفل الختامي من الاحتفالات بتخريج دفعة ((صناع المستقبل)) لعام 2025 من جامعة زايد.

وامتدت الاحتفالات على مدار 3 أيام، كرمت الجامعة خلالها إنجازات 1503 طلاب وطالبات من حرميها في أبوظبي ودبي.

وتم في اليوم الختامي تكريم 66 من خريجي الدراسات العليا من 7 كليات، و224 من الطلبة المتفوقين الحاصلين على درجة الامتياز ومراتب الشرف في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

حضر الحفل معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، إلى جانب ضيوف الشرف وأعضاء مجلس الأمناء، وشخصيات بارزة، وعائلات الخريجين.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجين على إنجازاتهم، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والمستقبل المزدهر، ودعاهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في خدمة الوطن وقيادته والمجتمع بأسره، والإسهام في رسم مستقبل مشرق للدولة.

وفي ختام الحفل قُدمت لمعاليه هدية تذكارية بعنوان ((مرحباً))، وهي منحوتة حديثة مستوحاة من بيت شعر للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمزج بين الخط العربي التقليدي والتصميم المعاصر، لتعكس قيم الكرم والفخر والأصالة.

وكان اليوم الأول للاحتفالات شهد حضور هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ضيفة شرف، والتي باركت لأبناء وبنات جامعة زايد، الذين أتموا رحلتهم التعليمية في الجامعة، والتي أسهمت في تشكيل عقولهم وتزويدهم بالمهارات القيادية لخدمة الوطن، فيما قدمت معالي شما بنت سهيل المزروعي التهنئة للخريجين وعائلاتهم على هذا النجاح المستحق، ووصفت الحفل بأنه بداية فصل جديد تشكله القيم والتعليم، الذي تلقوه في جامعة زايد.