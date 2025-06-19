خالد بن محمد: "أبوظبي البحرية" ترفد قطاع النقل البحري بموارد بشرية تدفع عجلة النمو المستدام

MENAFN - Al-Bayan) شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية أبوظبي البحرية الذي أقيم في مركز ((أدنيك)) أبوظبي، احتفاءً بتخريج 194 خريجاً وخريجة.

وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهذه الكوكبة من خريجي الأكاديمية دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعلمية، بما يسهم في دعم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سموه أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أكاديمية أبوظبي البحرية في إعداد وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من المتخصصين البحريين ومهندسي الخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفد قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بموارد بشرية مؤهلة قادرة على دفع عجلة النمو المستدام في هذا المجال الحيوي، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.

إسهام حيوي

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: ((نعتز بتخريج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للدفعة الأولى من أكاديمية أبوظبي البحرية، ما يمثل خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مسيرة تطور القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيقاً لرؤى قيادتنا الرشيدة، نسرع الخطى من أجل أن تكون أكاديمية أبوظبي البحرية منارة علمية وبحثية في مجالات العلوم البحرية والخدمات اللوجستية)).

وأضاف معاليه أن الأكاديمية نجحت خلال فترة وجيزة في أداء دور رائد في هذا المجال، لتخرج اليوم كوادر من الكفاءات القادرة على فهم تحديات ومتطلبات المستقبل وأنشأت منصة متقدمة للبحث والتطوير، تنطلق من خلالها لاستشراف آفاق المستقبل، وتواصل زخم النمو في القطاع البحري على الصعيدين المحلي والعالمي.

منشأة فريدة

من جانبه، قال الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، إن حفل التخريج اليوم يمثل لحظة مهمة في مسيرة أكاديمية أبوظبي البحرية التي تسهم بشكل حيوي في رفد القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بكوادر مدربة ومؤهلة للارتقاء بهذا القطاع الرئيسي إلى آفاق ومستويات جديدة، واصفاً الأكاديمية بأنها منشأة تعليمية فريدة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، تطورت أنشطتها وخدماتها لتصبح محركاً رئيسياً لسوق العمل المزدهر في القطاع البحري.

وهنّأ الواحدي خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية بالتزامهم وتفانيهم في مساراتهم الأكاديمية، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المهنية، والنجاح في القطاع البحري العالمي، الذي يشهد تنامياً في الطلب على الكوادر المؤهلة.

تعليم وتدريب

يذكر أن أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، تأسست في عام 2019، وبدأت استقبال الطلبة في عام 2021، وتقدم لهم مجموعة متكاملة من برامج التعليم والتدريب البحري، تشمل ثمانية برامج أساسية، ويبلغ عدد طلابها الدارسين حالياً 410، يشكل المواطنون الإماراتيون منهم نحو 85%.

وتقدم الأكاديمية شهادات الدبلوم في 13 تخصصاً بحرياً ولوجستياً، من بينها تأجير السفن وناقلات النفط، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، والشحن والعمليات البحرية، وإدارة الإمداد والموانئ، إضافة إلى برامج كبار الضباط، وأجهزة المحاكاة، وإدارة الشحن البحري، وتوفر تدريباً فنياً لقطاعي النقل البحري والشحن، إلى جانب برامج معتمدة في مجالات التدريب المالي والمحاسبي.