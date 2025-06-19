حاكم رأس الخيمة يبحث وسفير ماليزيا علاقات التعاون

حاكم رأس الخيمة يبحث وسفير ماليزيا علاقات التعاون
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع ماليزيا في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبّر السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.
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