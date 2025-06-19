حاكم رأس الخيمة يبحث وسفير ماليزيا علاقات التعاون

MENAFN - Al-Bayan) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع ماليزيا في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.