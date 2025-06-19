14 يوليو.. بدء العطلة الصيفية للمعلمين والهيئات الإدارية

MENAFN - Al-Bayan) اختتم طلاب المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2024 - 2025، ويترقب الطلبة وأولياء الأمور صدور نتائج نهاية العام خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو، في حين تجرى امتحانات الإعادة بين 4 و10 يوليو، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية في 14 يوليو، بالتزامن مع إعلان نتائج الإعادة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وأدى أمس طلبة الثاني عشر آخر امتحاناتهم في المشوار المدرسي بامتحان مادة الأحياء، الذي جاء بحسب آراء العديد من منهم منطقياً وسهلاً، ولم يخرج عن نطاق المنهج الدراسي المقرر، حيث كانت معظم الأسئلة الواردة في الامتحان مطابقة إلى حد كبير للهيكل العام والنماذج التدريبية التي تمت دراستها ومراجعتها خلال الفترة التي سبقت الامتحانات، ما منحهم ثقة كبيرة أثناء الإجابة، وساعد في تقليل التوتر والضغوط النفسية المعتادة في مثل هذه الاختبارات.

وأكد الطلبة أن الامتحان راعى الفروق الفردية بينهم، وجاء شاملاً لمختلف جزئيات المادة بشكل متوازن، مما يعكس حرص الجهات التعليمية على إعداد اختبار عادل يقيس الفهم الحقيقي للمحتوى الدراسي.

من جانبها، عبرت إدارات مدرسية عن بالغ تقديرها وامتنانها لأولياء الأمور، حيث وجهت لهم رسائل شكر وتقدير على ما قدموه من دعم وتعاون ملموسين طوال فترة الامتحانات، مشيدة بدورهم الإيجابي، ومشاركتهم الفاعلة في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم وبناتهم، الأمر الذي كان له أثر واضح في تعزيز تركيز الطلبة واستقرارهم النفسي خلال فترة الاستعداد والاختبارات.

واختتمت رسائلها بتمنياتها الخالصة لجميع الطلبة بدوام التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة، سواء في التعليم الجامعي أو الحياة المهنية، معبرة عن فخرها بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق بيئة تعليمية مثالية.