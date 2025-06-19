سلطان القاسمي: الشارقة تتطور لارتباطها بالعلم والمعرفة

MENAFN - Al-Bayan) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري وعددهم 23 خريجاً وخريجة، وذلك على مسرح الأكاديمية في مدينة خورفكان.

وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة بهذه المناسبة، آباء وأمهات وأولياء أمور الخريجين والخريجات، قائلاً سموه: ((فرحتكم اليوم بأبنائكم وبناتكم يوازيها فرحتنا نحن الذين قاموا بإسداء العلم النافع لزهرات قلوبكم.

ونحن لا نفخر فقط بالخريجين والخريجات، وإنما نفخر بالآباء والأمهات الذين وضعوا الثقة في نفوس أبنائهم وبناتهم؛ فالأكاديمية المتخصصة في النقل البحري ليست كأي أكاديمية أو جامعة، لأن خريجي الجامعة لا يتعدون المكاتب والأدراج التي يتعلمون عليها، ولكن هؤلاء الطلبة والطالبات عِلمَهم في أعماق البحار، وعِلمهم في آخر الدنيا، فكم ستصبر هذه الأم وكم سيصبر هذا الأب عن أبنائه وبناته)).

وتناول صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري الجهد الكبير الذي بذله الطلبة والطالبات خلال التدريب العملي، مشيراً سموه إلى أنهم لم يتلقوا أي شكوى من هذه الدفعة على وجه الخصوص وهم في أعالي البحار، أو في مضايق المداخل البحرية، وقال سموه: ((نحن كنا معهم بدعائنا وبمثابرتنا بالوسائل التي نطلبها من تلك المؤسسات، لأننا نضعهم في سُفنٍ بين عُمالٍ وسهرٍ ومخاطر، ومع ذلك كانوا عند حُسن الظن بهم)).

وأشار سموه إلى أن إنجاز التدريب العملي للطلبة الخريجين في الأكاديمية هو أكبر مكسب وأكبر دافع لسموه شخصياً، لأنه كان واثقاً من نجاح أبنائه وبناته في اجتياز كافة التحديات والصعوبات أثناء التدريبات العملية في أعماق البحار البعيدة، وذلك لجودة البرامج المقدمة في الأكاديمية، قائلاً سموه: ((كثيرٌ من الناس يخاف حتى من صوت الموج، فما بالك بهؤلاء الزهرات الصغيرات، قلوبنا معهم وقلوبنا مع أبنائنا في كل تدريب)).

ونقول: إن هؤلاء الخريجين أُعطوا عملاً نافعاً وثقة في النفس من خلال الأساتذة في الأكاديمية وكذلك من الإدارة، حتى وصلوا إلى هذا المستوى.

هنيئاً لكم ولنا بأبنائكم وبناتكم وبأكاديميتنا التي تصل الآن إلى أعلى مستوى في العالم)).

وتناول سموه المستوى الباهر لخريجي الأكاديمية، حيث أصبحت كبريات الشركات في المجال البحري تفتخر بهم، وقال سموه: ((إن هذا لا يأتي بجرة قلمٍ مني أو بمالٍ نبذله، بل من الأساس لكل منهم، من الأم ومن الأب والمعلمين.

الكلُ مجتهد والكل يعمل. والآن سيتم إضافة برامج الدراسات العليا في الأكاديمية من درجات الماجستير والدكتوراه)).

وأعرب سموه عن فخره بأن الأكاديمية ترحب بفتح أبواب التعاون العلمي مع كافة دول العالم، حيث تم اعتماد شهادات الأكاديمية من ما لا يقل عن 10 من المؤسسات العالمية، ولذلك أصبحت كثير من الدول تطلب أن يتم تدريب طلبتها في الأكاديمية، والباب مفتوح لكل الناس من الشرق، ومن الغرب أو أفريقيا، وهذا ما يزيد من سمعة مدن المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وسبق أن تم الاحتفال بالأكاديمية في مؤتمر البحار في جمهورية فرنسا والكل يريد أن يتعاون معها ويتعلم.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بالإشارة إلى التطور الكبير في كافة المستويات في إمارة الشارقة وارتباطها بالعلم والمعرفة في كافة المناطق، وينعكس ذلك في الإنتاج العلمي والعملي والإسهام في حياة المجتمع، قائلاً سموه: ((هذا الرقيّ في المستوى مكسبُ من مكاسب الحياة)).

وكان حفل التخريج قد استهل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ودخول موكب الخريجين والخريجات إلى منصة التخريج.

وألقى بعدها الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، كلمةً قدم فيها التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية.

وتفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات إلى 23 خريجاً وخريجة من برنامجي البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية، والنقل البحري، مهنئاً إياهم بالنجاح والتفوق ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في مستقبل حياتهم العملية.

على صعيد متصل، ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، اجتماع مجلس الأمناء في مقر الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تخريج 23 خريجاً وخريجة في الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية، الذين أنهوا دراستهم وتدريبهم العملي ليحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم العلمية.

كما اعتمد المجلس التصاميم الخاصة بالمبنى الوقفي، والذي يعود ريعه لمصلحة دعم الأكاديمية، وهو عبارة عن بناية سكنية على مساحة 929 متراً مربعاً.

واعتمد المجلس إطلاق برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال البحرية ليكون أحدث البرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي لبرامجها، كما اعتمد لائحة التنظيم الأكاديمي وإضافة إدارة جديدة تسمى التخطيط الاستراتيجي.

وثمّن المجلس كافة الجهود الإدارية والأكاديمية التي بذلت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في مجال التدريب العملي للطلبة والعمل على تطويره، بما يسهم في تقديم أفضل أنواع الممارسة العملية للطلبة ليكونوا في أفضل المستويات العالمية بعد التخرج وممارسة العمل.