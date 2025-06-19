المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي تعرض نتائج دورة الاقتصاد الدائري

MENAFN - Al-Bayan) عرضت 10 شركات ناشئة في مجال التقنيات المناخية حلولاً مبتكرة في الاقتصاد الدائري، وذلك خلال فعالية تعريفية، نظمتها المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ((UICCA))، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ضمن الدورة الأحدث من برنامج ((منصة الإطلاق)).

ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المناخية، من خلال تهيئة بيئة داعمة، تتيح الوصول إلى التمويل، وفرص النفاذ إلى الأسواق، والتوجيه المتخصص، والدعم في رسم السياسات، وتخصص كل دورة من البرنامج محوراً رئيسياً من محاور العمل المناخي، حيث ركزت هذه الدورة على تطوير حلول الاقتصاد الدائري، التي تعيد توظيف النفايات أو تحويلها إلى موارد ذات قيمة في قطاعات حيوية، تشمل الغذاء والمياه والطاقة والبنية التحتية.

وتم اختيار الشركات الـ10 من بين أكثر من 150 تقدمت من حول العالم، بناء على جدوى حلولها التقنية وإمكاناتها الواعدة، وشملت الابتكارات المطروحة تقنيات في التسميد اللامركزي، وتدوير المنسوجات، واستخلاص المعادن النادرة، وإعادة الاستخدام الصناعي، وإدارة النفايات الغذائية، والتحلية الدائرية للمياه.

وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: ((يتطلب بناء اقتصاد دائري حقيقي إعادة النظر في النماذج الاقتصادية التقليدية، والانتقال من منطق تقليص الأثر إلى منطق استعادة القيمة، وتجديد الأنظمة.

ونحن نستثمر من خلال ((منصة الإطلاق))، في الشركات الناشئة التي تجسّد هذه الرؤية على أرض الواقع، وتقدم حلولاً عملية لتحديات بيئية معقدة.

ويمثل تعاوننا مع وزارة الاقتصاد خطوة نوعية لتعزيز البيئة التمكينية لهذه الحلول وتسريع تبنيها عبر القطاعات المختلفة)).

من جانبها قالت ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد: ((تفخر وزارة الاقتصاد بشراكتها الرسمية لبرنامج منصة الإطلاق للاقتصاد الدائري التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والذي يجسد التزامنا بدعم الابتكار القائم على الشراكة، وتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة)).

وأضافت أن البرنامج يمثل منصة حيوية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع القرار، بهدف إعادة تصميم الأنظمة الاقتصادية، لتكون تجديدية وشاملة بطبيعتها، مشيرة إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية هذا التوجه، وتلتزم بالعمل عن قرب مع المسرعات المستقلة والشركاء من القطاعين العام والخاص، لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وسيتواصل برنامج ((منصة الإطلاق)) خلال الدورات المقبلة، التي ستركز على حلول الكربون والتكيف مع تغير المناخ، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المناخي.