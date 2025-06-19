وزيرة شؤون الشباب تبحث التعاون مع كلية كامبريدج لإدارة الأعمال لتطوير مبادرات وبرامج شبابية مشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي كلية كامبريدج لإدارة الأعمال وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال تمكين الشباب.



وفي مستهل اللقاء، أشادت وزيرة شؤون الشباب بالمكانة الأكاديمية الرفيعة التي تتمتع بها جامعة كامبريدج، ودورها الريادي في مجالات التعليم والبحث العلمي، مؤكدة على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين وزارة شؤون الشباب ومؤسسات أكاديمية مرموقة كمثل جامعة كامبريدج، خصوصًا في إطار تطوير البرامج والسياسات الشبابية.



وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في المجال الشبابي، حيث تناول النقاش إمكانية الاستفادة من خبرات الجامعة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة بالشباب، وتطوير مبادرات تعليمية وتدريبية شبابية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة شؤون الشباب وجامعة كامبريدج ضمن برنامج "مساري" ، كما ناقش الاجتماع اطلاق مبادرات مشتركة تسهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية الشبابية في مجالات ريادة الاعمال وإدارة المشاريع المختلفة.



من جانبهم، أشاد ممثلو الجامعة بالحركة الشبابية النشطة في مملكة البحرين، مثمنين الإنجازات التي حققتها المملكة في تمكين الشباب وإشراكهم الفعّال في مسارات التنمية الوطنية، ومعربين عن تطلع جامعة كامبريدج لتوسيع أفق التعاون مع وزارة شؤون الشباب بما يسهم في نقل التجارب الدولية في المجال الشبابي.