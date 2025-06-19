وزيرة شؤون الشباب تبحث التعاون مع كلية كامبريدج لإدارة الأعمال لتطوير مبادرات وبرامج شبابية مشتركة

وزيرة شؤون الشباب تبحث التعاون مع كلية كامبريدج لإدارة الأعمال لتطوير مبادرات وبرامج شبابية مشتركة
وفي مستهل اللقاء، أشادت وزيرة شؤون الشباب بالمكانة الأكاديمية الرفيعة التي تتمتع بها جامعة كامبريدج، ودورها الريادي في مجالات التعليم والبحث العلمي، مؤكدة على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين وزارة شؤون الشباب ومؤسسات أكاديمية مرموقة كمثل جامعة كامبريدج، خصوصًا في إطار تطوير البرامج والسياسات الشبابية.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في المجال الشبابي، حيث تناول النقاش إمكانية الاستفادة من خبرات الجامعة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة بالشباب، وتطوير مبادرات تعليمية وتدريبية شبابية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة شؤون الشباب وجامعة كامبريدج ضمن برنامج "مساري" ، كما ناقش الاجتماع اطلاق مبادرات مشتركة تسهم في صقل مهارات الكوادر الوطنية الشبابية في مجالات ريادة الاعمال وإدارة المشاريع المختلفة.
من جانبهم، أشاد ممثلو الجامعة بالحركة الشبابية النشطة في مملكة البحرين، مثمنين الإنجازات التي حققتها المملكة في تمكين الشباب وإشراكهم الفعّال في مسارات التنمية الوطنية، ومعربين عن تطلع جامعة كامبريدج لتوسيع أفق التعاون مع وزارة شؤون الشباب بما يسهم في نقل التجارب الدولية في المجال الشبابي.
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