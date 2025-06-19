هدى سلطان: زيارة ميدانية لجزيرة النبيه صالح لمتابعة احتياجات الأهالي ضمن المخطط العمراني الجديد

هدى سلطان: زيارة ميدانية لجزيرة النبيه صالح لمتابعة احتياجات الأهالي ضمن المخطط العمراني الجديد
وقد شارك في الزيارة كلٌّ من عضو المجلس الدكتور عبدالحسن حسن الديري، والمهندس محمد توفيق آل عباس، والدكتورة وفاء أجور، والأستاذة فاطمة الحاجي، إلى جانب عدد من موظفي المجلس، حيث تم استقبال الوفد من قبل وجهاء وأهالي المنطقة الذين عبّروا عن ترحيبهم وتقديرهم لهذا اللقاء.
وخلال الزيارة، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها مخطط إعادة التنظيم العمراني للجزيرة، حيث أبدى الأهالي إلمامهم بالتطورات الأخيرة، ووفق ما أفادت به هيئة التخطيط العمراني فإن المخطط الجديد قد تم عرضه مسبقًا على الأهالي وهو يراعي متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية.
كما تمت مناقشة موضوع الشوارع التجارية، حيث أفيد بأن المنطقة لا تتضمن حاليًا شوارع مصنفة تجارية، إلا أن المخطط الجديد يشمل شوارع رئيسية وفرعية سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء تطبيق المخطط العمراني.
وفيما يتعلق بـ مرفأ الصيادين، أوضحت المهندسة هدى سلطان أن المخطط يتضمن تخصيص موقع لذلك، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة فور تحويل الأراضي الخدمية إليها لتوفير ما يلزم من مرافق وخدمات.
كما تناول اللقاء التحديات المرتبطة بـ المدارس، حيث أشار الأهالي إلى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للمدرستين القائمتين، خاصة للمرحلة الابتدائية، وقد أفاد المجلس بأن المخطط يتضمن تخصيص أرضين لإنشاء مدارس جديدة، مع التأكيد أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى وزارة التربية والتعليم.
وتم كذلك التطرق إلى المناطق الترفيهية والحدائق، حيث يشمل المخطط الجديد أراضٍ مخصصة لإنشاء حدائق عامة، وسيتم التنسيق مع أمانة العاصمة للشروع في التنفيذ فور استكمال وثائق الملكية.
وأشارت المهندسة هدى سلطان إلى أن المجلس استمع إلى مطالب الأهالي بشأن الخدمات العامة وضرورة الحفاظ على عين السفاحية باعتبارها معلمًا تراثيًا، وقد تم التأكيد على التنسيق مع هيئة التراث في هذا الصدد، إلى جانب متابعة موضوع العقارات التراثية التي أظهرت نتائج تنقيبية وجود آثار فيها.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير شبكة الطرق، خاصة في المناطق غير المعبدة، والتي تسبب أضرارًا للمباني الجديدة، وقد تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الأشغال لبحث الحلول المناسبة.
واختُتم اللقاء بمناقشة عدد من المواضيع الخدمية الأخرى، منها السواحل، وتوفير مظلات انتظار لطالبات المدارس، حيث تم التأكيد على أن المجلس سبق ورفع هذه المواضيع إلى وزارة التربية والتعليم.
واختتمت المهندسة هدى سلطان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس أمانة العاصمة، من خلال لجانه المختصة، سيواصل متابعة جميع ما طُرح من ملاحظات واقتراحات خلال الزيارة، والعمل على إحالتها إلى الجهات المعنية بما يحقق تطلعات أهالي جزيرة النبيه صالح في ظل المخطط العمراني الجديد.
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