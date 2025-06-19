هدى سلطان: زيارة ميدانية لجزيرة النبيه صالح لمتابعة احتياجات الأهالي ضمن المخطط العمراني الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صرّحت المهندسة هدى سلطان، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة، بأن وفدًا من المجلس قام بزيارة ميدانية إلى جزيرة النبيه صالح بالتنسيق مع جمعية النبيه صالح، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي ومتابعة طلباتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية.

وقد شارك في الزيارة كلٌّ من عضو المجلس الدكتور عبدالحسن حسن الديري، والمهندس محمد توفيق آل عباس، والدكتورة وفاء أجور، والأستاذة فاطمة الحاجي، إلى جانب عدد من موظفي المجلس، حيث تم استقبال الوفد من قبل وجهاء وأهالي المنطقة الذين عبّروا عن ترحيبهم وتقديرهم لهذا اللقاء.

وخلال الزيارة، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها مخطط إعادة التنظيم العمراني للجزيرة، حيث أبدى الأهالي إلمامهم بالتطورات الأخيرة، ووفق ما أفادت به هيئة التخطيط العمراني فإن المخطط الجديد قد تم عرضه مسبقًا على الأهالي وهو يراعي متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية.

كما تمت مناقشة موضوع الشوارع التجارية، حيث أفيد بأن المنطقة لا تتضمن حاليًا شوارع مصنفة تجارية، إلا أن المخطط الجديد يشمل شوارع رئيسية وفرعية سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء تطبيق المخطط العمراني.

وفيما يتعلق بـ مرفأ الصيادين، أوضحت المهندسة هدى سلطان أن المخطط يتضمن تخصيص موقع لذلك، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة فور تحويل الأراضي الخدمية إليها لتوفير ما يلزم من مرافق وخدمات.

كما تناول اللقاء التحديات المرتبطة بـ المدارس، حيث أشار الأهالي إلى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للمدرستين القائمتين، خاصة للمرحلة الابتدائية، وقد أفاد المجلس بأن المخطط يتضمن تخصيص أرضين لإنشاء مدارس جديدة، مع التأكيد أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى وزارة التربية والتعليم.

وتم كذلك التطرق إلى المناطق الترفيهية والحدائق، حيث يشمل المخطط الجديد أراضٍ مخصصة لإنشاء حدائق عامة، وسيتم التنسيق مع أمانة العاصمة للشروع في التنفيذ فور استكمال وثائق الملكية.

وأشارت المهندسة هدى سلطان إلى أن المجلس استمع إلى مطالب الأهالي بشأن الخدمات العامة وضرورة الحفاظ على عين السفاحية باعتبارها معلمًا تراثيًا، وقد تم التأكيد على التنسيق مع هيئة التراث في هذا الصدد، إلى جانب متابعة موضوع العقارات التراثية التي أظهرت نتائج تنقيبية وجود آثار فيها.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير شبكة الطرق، خاصة في المناطق غير المعبدة، والتي تسبب أضرارًا للمباني الجديدة، وقد تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الأشغال لبحث الحلول المناسبة.

واختُتم اللقاء بمناقشة عدد من المواضيع الخدمية الأخرى، منها السواحل، وتوفير مظلات انتظار لطالبات المدارس، حيث تم التأكيد على أن المجلس سبق ورفع هذه المواضيع إلى وزارة التربية والتعليم.

واختتمت المهندسة هدى سلطان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس أمانة العاصمة، من خلال لجانه المختصة، سيواصل متابعة جميع ما طُرح من ملاحظات واقتراحات خلال الزيارة، والعمل على إحالتها إلى الجهات المعنية بما يحقق تطلعات أهالي جزيرة النبيه صالح في ظل المخطط العمراني الجديد.