مملكة البحرين تفتتح رسميًا جناحها في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تشارك مملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025، بهدف تسليط الضوء على بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار، ومشاريعها المبتكرة، ومبادراتها الاستراتيجية المعززة للنمو المستدام. ويتوقع لهذه المشاركة أن تساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البحرين وروسيا.

وافتتحت المملكة جناحها في هذا المنتدى الدولي بحضور مسؤولين وممثلين عن فريق البحرين من ضمنهم سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب أولغا ليوبيموفا وزيرة الثقافة الروسية رئيس اللجنة الحكومية الروسية البحرينية، وأحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير البحرين لدى روسيا، وألكسندر ستوجليف الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس وعددٍ من كبار المسؤولين والجهات المعنية من كلا البلدين.

ويمثل جناح مملكة البحرين منصةً للتواصل والتفاعل مع الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين المحتملين، ويسلط الضوء على البيئة الداعمة للاستثمار في البحرين، كما سيساهم في إبراز تراث البحرين الثقافي الغني من خلال احتضان معارض ثقافية ستعكس الهوية المميزة للمملكة وموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج والمنطقة.

وفي تصريح لسعادة عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بهذه المناسبة قال فيه:

"إن مشاركة مملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 تُؤكد التزامنا ببناء جسور اقتصادية أقوى وفتح آفاق جديدة للتعاون. فمملكة البحرين تحظى ببيئة داعمة للاستثمار كفيلة بتعزيز علاقاتنا مع الجهات المعنية الروسية والعالمية. كما أن فرص زيادة التعاون والاستثمار بين الجانبين كبيرة وخاصة مع وجود أكثر من 190 شركة نشطة في مملكة البحرين مع الشركاء الروس، لذا فتعد هذه المشاركة مناسبة للبناء على ما يجمعنا وفتح فرص جديدة لمستقبل زاهر."

وتعكس مشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي التزامها بجذب الاستثمارات الدولية في القطاعات ذات الأولوية، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الاستراتيجية التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، مع توفير مسارات نوعية للعلاقات التجارية والاقتصادية الاستراتيجية.

وتتميز مملكة البحرين باقتصادها المتقدم والحيوي، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وموقعها الاستراتيجي، وما تحظى به من تنوع اقتصادي يجعلها مركزًا إقليميًا يتيح الوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي وحجمها 2.2 تريليون دولار أمريكي.