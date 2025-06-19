403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
طلبة جامعة "برمنجهام" يفوزون في النسخة الخامسة من تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول
(MENAFN- Weber Shandwick) أبوظبي، 19 يونيو 2025: فاز طلبة جامعة "برمنجهام" بنسخة عام 2025 من تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول، والذي يمثل مسابقة فريدة تركز على السلع الأساسية تم تصميمها لمساعدة الطلبة في دولة الإمارات على عرض مهاراتهم في مجال تحليل البيانات والتداول.
وقد تم اختيار كل من "سيتي رانيا غينوملا" و"ماليشكا كور بهاسين" من فريق "فورتشن تريدرز" كفائزتين تقديراً لاستراتيجيتهما الاستثمارية التي اعتمدت على نهج الاحتفاظ المدروس بالأصول مع مراقبة المدروسة لحركة السوق. وسيحظى أعضاء الفريق الفائز بفرصة تلقي وظائف تدريبية في شركة أدنوك للتجارة العالمية.
ويشكّل التحدي جزءاً من مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية، وهي تمثل جهداً تعاونياً طويل الأمد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة بلومبرغ، وتهدف إلى دعم الجيل المقبل من الخريجين في دولة الإمارات. وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح التحدي منصة رئيسية للطلبة من الجامعات المتنافسة لاكتساب الخبرة العملية باستخدام محطات بلومبرغ تيرمنال، وبتوجيه عدد من أبرز محللي بلومبرغ عبر مختلف القطاعات.
تعمل الفرق المتنافسة في التحدي على محاكاة عمل المحللين واستراتيجيات تداول السلع الأساسية، ليقوم كل فريق بتقديم تقرير بحثي إلى لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء في قطاع الطاقة.
وتعليقاً على الخبر، قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك: "نهنئ الفائزين في تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول هذا العام على أدائهم الاستثنائي في المسابقة التي نفخر بدعمها منذ إطلاقها. يوفر التحدي منصة قيمة للجيل المقبل من المتخصصين في مجال التداول في دولة الإمارات لبناء المهارات والخبرات العملية اللازمة لقيادة عالم التداول وتجارة الطاقة العالمية الذي يشهد تطورات متسارعة، فضلاً عن دفع النجاح الاقتصادي المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وقد شارك أكثر من 450 طالب من تسع جامعات في نسخة عام 2025 من التحدي. وتضمنت قائمة المرشحين النهائيين خمسة فرق، قدم كل منها منهجه الخاص في التداول.
من جانبه، قال ديفيد ماسياس، رئيس قسم متخصصين السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا في بلومبرغ إل بي: "أكثر ما يثير إعجابي هو مدى تعاون هؤلاء الطلبة والتزامهم. فقد أبدوا شغفاً كبيراً بالتعلم، واكتسبوا فهماً عميقاً لكيفية التعامل مع البيانات، والتفكير النقدي، والأهم من ذلك القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة. كانت فرق هذا العام متميزة جداً، ويسرنا أن نرى مثل هذه المواهب القوية في دولة الإمارات، ولاسيما في وقت تستثمر فيه الدولة الكثير في الابتكار والمهارات الرقمية".
تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2019 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة بلومبرغ إل بي لتنفيذ برنامج تدريب يهدف إلى تزويد أجيال المستقبل بالمهارات المالية المتخصصة اللازمة للتفوق في عالم دينامي شديد الترابط. ومنذ ذلك الحين، واصل التحدي نموه من حيث الحجم والتأثير، حيث قدم الدعم لأكثر من 9 آلاف طالب، وأنشأ 100 محطة من محطات بلومبرغ تيرمنال في خمس من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات: جامعة خليفة، جامعة أبوظبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا.
وقد تم اختيار كل من "سيتي رانيا غينوملا" و"ماليشكا كور بهاسين" من فريق "فورتشن تريدرز" كفائزتين تقديراً لاستراتيجيتهما الاستثمارية التي اعتمدت على نهج الاحتفاظ المدروس بالأصول مع مراقبة المدروسة لحركة السوق. وسيحظى أعضاء الفريق الفائز بفرصة تلقي وظائف تدريبية في شركة أدنوك للتجارة العالمية.
ويشكّل التحدي جزءاً من مبادرة أدنوك-بلومبرغ التعليمية، وهي تمثل جهداً تعاونياً طويل الأمد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة بلومبرغ، وتهدف إلى دعم الجيل المقبل من الخريجين في دولة الإمارات. وعلى مدى السنوات الماضية، أصبح التحدي منصة رئيسية للطلبة من الجامعات المتنافسة لاكتساب الخبرة العملية باستخدام محطات بلومبرغ تيرمنال، وبتوجيه عدد من أبرز محللي بلومبرغ عبر مختلف القطاعات.
تعمل الفرق المتنافسة في التحدي على محاكاة عمل المحللين واستراتيجيات تداول السلع الأساسية، ليقوم كل فريق بتقديم تقرير بحثي إلى لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء في قطاع الطاقة.
وتعليقاً على الخبر، قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك: "نهنئ الفائزين في تحدي أدنوك-بلومبرغ للتداول هذا العام على أدائهم الاستثنائي في المسابقة التي نفخر بدعمها منذ إطلاقها. يوفر التحدي منصة قيمة للجيل المقبل من المتخصصين في مجال التداول في دولة الإمارات لبناء المهارات والخبرات العملية اللازمة لقيادة عالم التداول وتجارة الطاقة العالمية الذي يشهد تطورات متسارعة، فضلاً عن دفع النجاح الاقتصادي المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وقد شارك أكثر من 450 طالب من تسع جامعات في نسخة عام 2025 من التحدي. وتضمنت قائمة المرشحين النهائيين خمسة فرق، قدم كل منها منهجه الخاص في التداول.
من جانبه، قال ديفيد ماسياس، رئيس قسم متخصصين السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا في بلومبرغ إل بي: "أكثر ما يثير إعجابي هو مدى تعاون هؤلاء الطلبة والتزامهم. فقد أبدوا شغفاً كبيراً بالتعلم، واكتسبوا فهماً عميقاً لكيفية التعامل مع البيانات، والتفكير النقدي، والأهم من ذلك القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة. كانت فرق هذا العام متميزة جداً، ويسرنا أن نرى مثل هذه المواهب القوية في دولة الإمارات، ولاسيما في وقت تستثمر فيه الدولة الكثير في الابتكار والمهارات الرقمية".
تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2019 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة بلومبرغ إل بي لتنفيذ برنامج تدريب يهدف إلى تزويد أجيال المستقبل بالمهارات المالية المتخصصة اللازمة للتفوق في عالم دينامي شديد الترابط. ومنذ ذلك الحين، واصل التحدي نموه من حيث الحجم والتأثير، حيث قدم الدعم لأكثر من 9 آلاف طالب، وأنشأ 100 محطة من محطات بلومبرغ تيرمنال في خمس من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات: جامعة خليفة، جامعة أبوظبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
الاحتلال يغلق أبواب الأقصى للجمعة الثانية ويغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سورية
نائب ترمب : الوقت بدأ ينفد أمام الحل الدبلوماسي
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
إيران ترفض المفاوضات قبل وقف الهجمات الإسرائيلية