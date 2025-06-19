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مؤشر السفر الإسلامي العالمي الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتينج يكشف التوجهات التي ترسم مستقبل السفر الحلال
(MENAFN- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 يونيو 2025: مع تزايد الوعي باحتياجات المسافرين المسلمين، بات سوق السفر الحلال يؤثر بشكل متزايد في كيفية تصميم الوجهات السياحية لتجاربها وتقديمها للزوار. وكشف مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتينج، أن عدد المسافرين المسلمين الدوليين بلغ 176 مليوناً في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 245 مليوناً بحلول عام 2030. وبحسب التقرير، يُتوقع أن تصل قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 230 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه السوق النشطة والواعدة.
وفي ظل هذا النمو المتسارع، يتعين على الجهات الفاعلة في قطاعي السياحة والسفر مواكبة تطلعات المسافرين المسلمين، عبر التركيز على الجوانب التي تلبي قيمهم مثل الغرض من السفر، والاندماج المجتمعي، والابتكار الرقمي. وتشير النسخة العاشرة من المؤشر إلى أبرز الاتجاهات والوجهات الرائدة التي تُعيد رسم ملامح مستقبل السفر الملائم للمسلمين.
أبرز توجهات العملاء المؤثرة في مستقبل السفر الحلال:
سلّط مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025 الضوء على 5 توجهات رئيسية تشكل تفضيلات المسافرين المسلمين في الوقت الحاضر:
• تطبيقات ذكية لرحلات متوافقة مع القيم الإسلامية: بات المسافرون المسلمون يعتمدون بشكل متزايد على الأدوات الرقمية التي تتيح لهم الوصول السلس إلى خدمات متوافقة مع معتقداتهم الدينية وتجارب مخصصة تلائم احتياجاتهم.
• المرأة المسلمة المسافرة العصرية: تلعب النساء دوراً محورياً في رسم ملامح قطاع السفر الحلال، من خلال الطلب المتزايد على بيئات آمنة وشاملة ومصممة بعناية تراعي خصوصيتهن.
• مرافق تناسب المسافرين المسلمين: تشهد الوجهات السياحية التي توفر بيئات خالية من الكحول، ومطاعم حاصلة على شهادات حلال، ومرافق لأداء الصلاة، ومسابح ومنتجعات صحية تفصل بين الجنسين، اهتماماً متزايداً وأصبحت من الأساسيات.
• رحلات السفر الفردي: ينجذب الجيل الشاب من المسلمين نحو رحلات فردية تمنحهم حرية أكبر وتتيح لهم تصميم برامج سفر شخصية تتناسب مع ميولهم.
• وجهات بعيدة عن التكنولوجيا: مدفوعين بقيم الإسلام الداعية إلى التوازن والصفاء الذهني، يتجه عدد متزايد من المسافرين نحو وجهات طبيعية وروحانية خالية من التكنولوجيا، بحثاً عن الهدوء وإعادة التواصل مع الذات.
وجهات رائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين
يُبرز مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025 مجموعة من الوجهات العالمية التي تقود مسار تطوير السياحة الحلال، وتضع معايير جديدة لتجارب السفر المتوافقة مع القيم الإسلامية.
• في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تواصل ماليزيا تصدر القائمة بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها المتوافقة مع متطلبات المسافرين المسلمين. وتشارك تركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المركز الثاني، حيث تجمع هذه الدول بين الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب جهود واضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. كما تحافظ إندونيسيا على مكانة متقدمة بفضل جاذبيتها الثقافية الغنية. وتشهد وجهات خليجية أخرى مثل قطر، عُمان، والكويت تطوراً ملحوظاً في عروضها المقدّمة للمسافرين المسلمين.
• وفي الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحتفظ سنغافورة بموقعها في الصدارة، نظراً لتركيزها الواضح على الشمول والحساسية الثقافية. وتبرز تايلاند والفلبين كوجهات صاعدة في جنوب شرق آسيا؛ إذ تقدم تايلاند خدمات حلال متنامية وكرم ضيافة بمستوى عال، فيما تعمل الفلبين على تحسين البنية التحتية السياحية لتوفير مزيد من خيارات الطعام الحلال ومرافق صديقة للمسلمين في أبرز مواقعها السياحية.
وبرزت هونغ كونغ كواحدة من أبرز الوجهات غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ضمن مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، حيث حصدت المركز الثالث على مستوى هذه الفئة. واستثمرت المدينة بشكل لافت في تطوير بنية تحتية صديقة للمسلمين، مع اعتماد 61 فندقاً من قبل "كريسنت ريتينج"، و153 مطعماً حاصلاً على شهادة حلال من "صندوق المجتمع الإسلامي بهونغ كونغ". كما نالت المدينة جائزة "أكثر الوجهات الواعدة في السياحة الملائمة للمسلمين" ضمن جوائز المؤشر العالمي للسفر الإسلامي.
من جانب آخر، تواصل تايوان تعزيز مكانتها كوجهة صديقة للمسلمين، من خلال بيئة ترحب بالتنوع الديني والثقافي. وحصل أكثر من 230 فندقاً ومطعماً في البلاد على شهادات حلال من "الجمعية الصينية للمسلمين"، ويضم العديد منها مطابخ منفصلة لتلبية المتطلبات الغذائية الخاصة بالمسافرين المسلمين.
ومع دخول سوق السفر الإسلامي مرحلة جديدة من النمو المتسارع والتغيرات الحيوية، يشكل مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025 مرجعاً مهماً لصناع القرار والجهات الفاعلة في قطاع السياحة الراغبين في مواكبة هذا التحول واستثمار الفرص الكامنة فيه.
وفي ظل هذا النمو المتسارع، يتعين على الجهات الفاعلة في قطاعي السياحة والسفر مواكبة تطلعات المسافرين المسلمين، عبر التركيز على الجوانب التي تلبي قيمهم مثل الغرض من السفر، والاندماج المجتمعي، والابتكار الرقمي. وتشير النسخة العاشرة من المؤشر إلى أبرز الاتجاهات والوجهات الرائدة التي تُعيد رسم ملامح مستقبل السفر الملائم للمسلمين.
أبرز توجهات العملاء المؤثرة في مستقبل السفر الحلال:
سلّط مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025 الضوء على 5 توجهات رئيسية تشكل تفضيلات المسافرين المسلمين في الوقت الحاضر:
• تطبيقات ذكية لرحلات متوافقة مع القيم الإسلامية: بات المسافرون المسلمون يعتمدون بشكل متزايد على الأدوات الرقمية التي تتيح لهم الوصول السلس إلى خدمات متوافقة مع معتقداتهم الدينية وتجارب مخصصة تلائم احتياجاتهم.
• المرأة المسلمة المسافرة العصرية: تلعب النساء دوراً محورياً في رسم ملامح قطاع السفر الحلال، من خلال الطلب المتزايد على بيئات آمنة وشاملة ومصممة بعناية تراعي خصوصيتهن.
• مرافق تناسب المسافرين المسلمين: تشهد الوجهات السياحية التي توفر بيئات خالية من الكحول، ومطاعم حاصلة على شهادات حلال، ومرافق لأداء الصلاة، ومسابح ومنتجعات صحية تفصل بين الجنسين، اهتماماً متزايداً وأصبحت من الأساسيات.
• رحلات السفر الفردي: ينجذب الجيل الشاب من المسلمين نحو رحلات فردية تمنحهم حرية أكبر وتتيح لهم تصميم برامج سفر شخصية تتناسب مع ميولهم.
• وجهات بعيدة عن التكنولوجيا: مدفوعين بقيم الإسلام الداعية إلى التوازن والصفاء الذهني، يتجه عدد متزايد من المسافرين نحو وجهات طبيعية وروحانية خالية من التكنولوجيا، بحثاً عن الهدوء وإعادة التواصل مع الذات.
وجهات رائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين
يُبرز مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025 مجموعة من الوجهات العالمية التي تقود مسار تطوير السياحة الحلال، وتضع معايير جديدة لتجارب السفر المتوافقة مع القيم الإسلامية.
• في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تواصل ماليزيا تصدر القائمة بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها المتوافقة مع متطلبات المسافرين المسلمين. وتشارك تركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات المركز الثاني، حيث تجمع هذه الدول بين الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب جهود واضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. كما تحافظ إندونيسيا على مكانة متقدمة بفضل جاذبيتها الثقافية الغنية. وتشهد وجهات خليجية أخرى مثل قطر، عُمان، والكويت تطوراً ملحوظاً في عروضها المقدّمة للمسافرين المسلمين.
• وفي الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحتفظ سنغافورة بموقعها في الصدارة، نظراً لتركيزها الواضح على الشمول والحساسية الثقافية. وتبرز تايلاند والفلبين كوجهات صاعدة في جنوب شرق آسيا؛ إذ تقدم تايلاند خدمات حلال متنامية وكرم ضيافة بمستوى عال، فيما تعمل الفلبين على تحسين البنية التحتية السياحية لتوفير مزيد من خيارات الطعام الحلال ومرافق صديقة للمسلمين في أبرز مواقعها السياحية.
وبرزت هونغ كونغ كواحدة من أبرز الوجهات غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ضمن مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، حيث حصدت المركز الثالث على مستوى هذه الفئة. واستثمرت المدينة بشكل لافت في تطوير بنية تحتية صديقة للمسلمين، مع اعتماد 61 فندقاً من قبل "كريسنت ريتينج"، و153 مطعماً حاصلاً على شهادة حلال من "صندوق المجتمع الإسلامي بهونغ كونغ". كما نالت المدينة جائزة "أكثر الوجهات الواعدة في السياحة الملائمة للمسلمين" ضمن جوائز المؤشر العالمي للسفر الإسلامي.
من جانب آخر، تواصل تايوان تعزيز مكانتها كوجهة صديقة للمسلمين، من خلال بيئة ترحب بالتنوع الديني والثقافي. وحصل أكثر من 230 فندقاً ومطعماً في البلاد على شهادات حلال من "الجمعية الصينية للمسلمين"، ويضم العديد منها مطابخ منفصلة لتلبية المتطلبات الغذائية الخاصة بالمسافرين المسلمين.
ومع دخول سوق السفر الإسلامي مرحلة جديدة من النمو المتسارع والتغيرات الحيوية، يشكل مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025 مرجعاً مهماً لصناع القرار والجهات الفاعلة في قطاع السياحة الراغبين في مواكبة هذا التحول واستثمار الفرص الكامنة فيه.
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