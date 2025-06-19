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ريكسوس باب البحر يحتفي باليوم العالمي لليوغا: عرض مغر للإقامة في ملاذ صحي يجمع الرفاهية بالسكينة
(MENAFN- Iris Media Press Services) رأس الخيمة: احتفاءً باليوم العالمي لليوغا، يدعوكم فندق ريكسوس باب البحر لاكتشاف توازنكم الداخلي والانغماس في تجربة استثنائية من التجدّد والعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع في 21 يونيو 2025، في أجواء راقية على شاطئ جزيرة المرجان الساحرة مُفعمة بالهدوء والتوازن النفسي.
رحلة عافية لا تُنسى
على شاطئ رأس الخيمة الساحر، استعدوا لعطلة نهاية أسبوع مختلفة، حيث تتحوّل الإقامة في ريكسوس باب البحر إلى ملاذ صحي فريد من نوعه يحرّر الجسد والعقل من ضغوط الحياة اليومية. يبدأ البرنامج بجلسة حمام صوتي عائم تُعيد التوازن للطاقة الداخلية، تليها تجربة اليوغا الطائرة على ضوء الشموع التي تمزج بين التأمل والهدوء والمرونة، بالإضافة إلى جلسات يوغا "هاثا" المصمّمة لتنشيط الحواس وتهدئة الروح.
عرض حصري بمناسبة هذه التجربة الفريدة
استمتعوا بعطلتكم في أحضان الفخامة مع عرض حصري يشمل:
خصم 15% على الغرف الفندقية الأنيقة
خصم 20% على الأجنحة الفاخرة بإطلالات بانورامية
إقامة مجانية للأطفال، ما يجعل هذا الملاذ مثالياً للعائلات الباحثة عن الراحة والتوازن
ريكسوس باب البحر: وجهتك الأمثل للعافية
يشتهر فندق ريكسوس باب البحر بموقعه المُميّز على الواجهة البحرية، ومفهوم "الإقامة الشاملة كلّياً" الفاخر، والمرافق الصحية الراقية التي تشمل سبا متكامل، نادي رياضي حديث، وبرامج عافية متنوّعة. سواءً كنت تبحث عن الاسترخاء، أو إعادة الحيوية لجسدك، أو ببساطة الهروب من روتين الحياة، فإن هذا العرض يُمثّل فرصتك المثالية.
احجز ملاذك الآن
لا تفوّت هذه الفرصة الفريدة للاحتفال باليوم العالمي لليوغا بطريقة غير مسبوقة.
اتصل الآن واحجز مكانك في عطلة نهاية الأسبوع: 0000 202 7 971+
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...
اكتشف التوازن… عش الهدوء… فقط في ريكسوس باب البحر.
رحلة عافية لا تُنسى
على شاطئ رأس الخيمة الساحر، استعدوا لعطلة نهاية أسبوع مختلفة، حيث تتحوّل الإقامة في ريكسوس باب البحر إلى ملاذ صحي فريد من نوعه يحرّر الجسد والعقل من ضغوط الحياة اليومية. يبدأ البرنامج بجلسة حمام صوتي عائم تُعيد التوازن للطاقة الداخلية، تليها تجربة اليوغا الطائرة على ضوء الشموع التي تمزج بين التأمل والهدوء والمرونة، بالإضافة إلى جلسات يوغا "هاثا" المصمّمة لتنشيط الحواس وتهدئة الروح.
عرض حصري بمناسبة هذه التجربة الفريدة
استمتعوا بعطلتكم في أحضان الفخامة مع عرض حصري يشمل:
خصم 15% على الغرف الفندقية الأنيقة
خصم 20% على الأجنحة الفاخرة بإطلالات بانورامية
إقامة مجانية للأطفال، ما يجعل هذا الملاذ مثالياً للعائلات الباحثة عن الراحة والتوازن
ريكسوس باب البحر: وجهتك الأمثل للعافية
يشتهر فندق ريكسوس باب البحر بموقعه المُميّز على الواجهة البحرية، ومفهوم "الإقامة الشاملة كلّياً" الفاخر، والمرافق الصحية الراقية التي تشمل سبا متكامل، نادي رياضي حديث، وبرامج عافية متنوّعة. سواءً كنت تبحث عن الاسترخاء، أو إعادة الحيوية لجسدك، أو ببساطة الهروب من روتين الحياة، فإن هذا العرض يُمثّل فرصتك المثالية.
احجز ملاذك الآن
لا تفوّت هذه الفرصة الفريدة للاحتفال باليوم العالمي لليوغا بطريقة غير مسبوقة.
اتصل الآن واحجز مكانك في عطلة نهاية الأسبوع: 0000 202 7 971+
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...
اكتشف التوازن… عش الهدوء… فقط في ريكسوس باب البحر.
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