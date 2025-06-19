أوكرانيا وروسيا تعلنان إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى

أوكرانيا وروسيا تعلنان إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى
أعلنت روسيا وأوكرانيا الخميس أنهما استكملتا عملية تبادل جديدة للجنود الأسرى، كجزء من اتفاق أبرم في وقت سابق من يونيو خلال محادثات في إسطنبول.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "رجالنا يعودون إلى وطنهم من الأسر الروسي"، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل قائلة "تمت إعادة مجموعة من الجنود الروس إلى وطنهم من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف". ولم يعلن أي من الجانبين عن عدد الجنود المشمولين بالتبادل.
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