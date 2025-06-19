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أوكرانيا وروسيا تعلنان إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى

أوكرانيا وروسيا تعلنان إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى

2025-06-19 08:08:33
(MENAFN- Al-Bayan) ">

أعلنت روسيا وأوكرانيا الخميس أنهما استكملتا عملية تبادل جديدة للجنود الأسرى، كجزء من اتفاق أبرم في وقت سابق من يونيو خلال محادثات في إسطنبول.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "رجالنا يعودون إلى وطنهم من الأسر الروسي"، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل قائلة "تمت إعادة مجموعة من الجنود الروس إلى وطنهم من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف". ولم يعلن أي من الجانبين عن عدد الجنود المشمولين بالتبادل.

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