لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع اقتراب الامتحانات، يعتقد البعض أن النوم الزائد مفيد للتركيز، لكن الحقيقة عكس ذلك:

❌ أضرار على الدماغ:

تشوش الذاكرة وضعف التركيز بسبب خلل في النواقل العصبية.

ضبابية عقلية قد تتحول لحالة مزمنة مع النوم المفرط.

❌ أضرار على الصحة النفسية:

يرتبط بالاكتئاب والقلق لأنه يؤثر على مراكز التحكم في المزاج.

❌ أضرار على الجسم:

يزيد من خطر السمنة بسبب خلل في الأيض وانخفاض حساسية الأنسولين.

✔️ ما عدد ساعات النوم الصحية؟

🔹 من 7 إلى 9 ساعات يوميًا هي المدة المثالية.

🔹تساعد على تقوية الذاكرة، تحسين المزاج، رفع المناعة، وزيادة التركيز.

📌 النصيحة: حافظ على مواعيد نوم منتظمة وبيئة هادئة، فالنوم الجيد يُعزّز من قدراتك الدراسية، بينما النوم الزائد يضعفها.

الكونسلتو