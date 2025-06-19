لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي

لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي
❌ أضرار على الدماغ:
تشوش الذاكرة وضعف التركيز بسبب خلل في النواقل العصبية.
ضبابية عقلية قد تتحول لحالة مزمنة مع النوم المفرط.
❌ أضرار على الصحة النفسية:
يرتبط بالاكتئاب والقلق لأنه يؤثر على مراكز التحكم في المزاج.
❌ أضرار على الجسم:
يزيد من خطر السمنة بسبب خلل في الأيض وانخفاض حساسية الأنسولين.
✔️ ما عدد ساعات النوم الصحية؟
🔹 من 7 إلى 9 ساعات يوميًا هي المدة المثالية.
🔹تساعد على تقوية الذاكرة، تحسين المزاج، رفع المناعة، وزيادة التركيز.
📌 النصيحة: حافظ على مواعيد نوم منتظمة وبيئة هادئة، فالنوم الجيد يُعزّز من قدراتك الدراسية، بينما النوم الزائد يضعفها.
الكونسلتو
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