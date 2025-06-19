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لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي

لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي

2025-06-19 08:08:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع اقتراب الامتحانات، يعتقد البعض أن النوم الزائد مفيد للتركيز، لكن الحقيقة عكس ذلك:

❌ أضرار على الدماغ:
تشوش الذاكرة وضعف التركيز بسبب خلل في النواقل العصبية.
ضبابية عقلية قد تتحول لحالة مزمنة مع النوم المفرط.

❌ أضرار على الصحة النفسية:
يرتبط بالاكتئاب والقلق لأنه يؤثر على مراكز التحكم في المزاج.

❌ أضرار على الجسم:
يزيد من خطر السمنة بسبب خلل في الأيض وانخفاض حساسية الأنسولين.
✔️ ما عدد ساعات النوم الصحية؟
🔹 من 7 إلى 9 ساعات يوميًا هي المدة المثالية.

🔹تساعد على تقوية الذاكرة، تحسين المزاج، رفع المناعة، وزيادة التركيز.
📌 النصيحة: حافظ على مواعيد نوم منتظمة وبيئة هادئة، فالنوم الجيد يُعزّز من قدراتك الدراسية، بينما النوم الزائد يضعفها.

الكونسلتو

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