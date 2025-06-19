  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تحذير روسي لإسرائيل بشأن مفاعل بوشهر الإيراني

تحذير روسي لإسرائيل بشأن مفاعل بوشهر الإيراني

2025-06-19 08:08:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت روسيا، الخميس، إسرائيل بأن توقف فورًا الغارات الجوية على مفاعل "بوشهر" النووي، حيث يعمل خبراء روس.
كما جدّدت روسيا تحذيرها للولايات المتحدة من مغبة التدخل العسكري المباشر في الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز، ويواصل استهداف منشآت أخرى.
وتُعد محطة بوشهر محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة لتوليد الكهرباء في إيران، وتقع على ساحل الخليج، وتستخدم المحطة وقودًا روسيًا تسترده موسكو بعد الاستهلاك للحد من مخاطر الانتشار النووي.
وأعلنت السفارة الروسية في إيران، في بيان صدر الخميس، أن محطة بوشهر تعمل بشكل طبيعي، وأنها لم ترصد أي تهديدات أمنية حتى اللحظة.
سكاي نيوز


MENAFN19062025000208011052ID1109696195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث