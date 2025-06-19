كابيتال بنك ينضم لمركز التكنولوجيا المالية - جوين ويقدم رعايته لبرنامج JOIN Fincubator

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزامه بدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار في الأردن، أعلن كابيتال بنك عن انضمامه لمركز التكنولوجيا المالية – جوين، ليقدم رعايته لبرنامج JOIN Fincubator للأعوام (2025- 2027).



حيث أكد كابيتال بنك من خلال هذه الرعاية التزامه بدعم الشباب الطموح في قطاع التكنولوجيا المالية، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المستدام في الأردن.



وفي هذا السياق، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أهمية الشراكة مع جوباك/الأردن في برنامج احتضان JOIN Fincubator، موضحة أن هذه الشراكة تعكس التزام كابيتال بنك المستمر بدعم ريادة الأعمال كإحدى الركائز الأساسية لمسؤولية البنك المجتمعية.



وأشارت بارطو إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن، مبينة أن البنك يعمل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين على تمكين الشباب المبتكر من تطوير حلول تسهم في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد مستدام، لافتة إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة وتسهم في تطوير بيئة ريادية تنافسية.



تجدر الإشارة إلى أن مركز التكنولوجيا المالية – جوين- يعمل كمنصة انطلاق للمبتكرين ورواد الأعمال تمكنهم من اختبار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بهم، كما يوفر العديد من الموارد تشمل البنية التحتية والخبرات والشراكات الاستراتيجية وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل بهدف تمكين الشركات الناشئة من إطلاق ابتكاراتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



وقد تم الإعلان عن إطلاق المركز في تشرين الأول 2022، وافتتحه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رسمياً في حزيران من العام 2023، وهي وحدة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل جوباك أُسست بتعهد لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته.

لقد كان لجهود عديدة ومتواصلة الفضل بتأسيس مركز جوين بدءاً بالخطوات السبّاقة التي قادتها جوباك وشريكها الاستراتيجي البنك المركزي الأردني لرقمنة المدفوعات والخدمات المالية في الأردن، وإتاحتها على مدار الساعة، وإدخال حلول مالية مبتكرة للمنظومة المالية، وتحويل التجربة المالية للأفراد والشركات.

