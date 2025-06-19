كابيتال بنك ينضم لمركز التكنولوجيا المالية - جوين ويقدم رعايته لبرنامج JOIN Fincubator
حيث أكد كابيتال بنك من خلال هذه الرعاية التزامه بدعم الشباب الطموح في قطاع التكنولوجيا المالية، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المستدام في الأردن.
وفي هذا السياق، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أهمية الشراكة مع جوباك/الأردن في برنامج احتضان JOIN Fincubator، موضحة أن هذه الشراكة تعكس التزام كابيتال بنك المستمر بدعم ريادة الأعمال كإحدى الركائز الأساسية لمسؤولية البنك المجتمعية.
وأشارت بارطو إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن، مبينة أن البنك يعمل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين على تمكين الشباب المبتكر من تطوير حلول تسهم في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد مستدام، لافتة إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة وتسهم في تطوير بيئة ريادية تنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز التكنولوجيا المالية – جوين- يعمل كمنصة انطلاق للمبتكرين ورواد الأعمال تمكنهم من اختبار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بهم، كما يوفر العديد من الموارد تشمل البنية التحتية والخبرات والشراكات الاستراتيجية وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل بهدف تمكين الشركات الناشئة من إطلاق ابتكاراتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وقد تم الإعلان عن إطلاق المركز في تشرين الأول 2022، وافتتحه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رسمياً في حزيران من العام 2023، وهي وحدة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل جوباك أُسست بتعهد لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته.
لقد كان لجهود عديدة ومتواصلة الفضل بتأسيس مركز جوين بدءاً بالخطوات السبّاقة التي قادتها جوباك وشريكها الاستراتيجي البنك المركزي الأردني لرقمنة المدفوعات والخدمات المالية في الأردن، وإتاحتها على مدار الساعة، وإدخال حلول مالية مبتكرة للمنظومة المالية، وتحويل التجربة المالية للأفراد والشركات.
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