  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش

وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش

2025-06-19 08:08:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، بزيارة مديرية المتابعة والتفتيش، تفقد خلالها سير العمل في المديرية ومستويات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها، كما تجول الوزير في مختلف أقسام المديرية ومكاتبها واستمع إلى ملاحظات الموظفين واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير الأداء.


وأكد الفراية أهمية استمرارية الخطط والجهود التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية ومتابعة المعاملات المنجزة وفق أفضل الأساليب المتاحة، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين في جميع مراحل سير المعاملات وبما يتفق مع التعليمات النافذة.


كما التقى الفراية عددا من مراجعي المديرية واستمع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة والأفكار التي تساهم بتحسين جودة هذه الخدمات وتجاوز العقبات التي تواجههم، للتمكن من الحصول على الخدمات بنوعية عالية وأسرع وقت.


وأشاد بالنقلة النوعية التي تحققها الوزارة انطلاقا من حرصها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وفق الرؤى الملكية السامية في تطوير القطاع العام، في مجال الخدمات الإلكترونية وعمليات التحول الرقمي التي يظهر أثرها جليا في عمل مختلف مديريات الوزارة ومنها مديرية المتابعة والتفتيش.

MENAFN19062025000208011052ID1109696192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث