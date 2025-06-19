وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، بزيارة مديرية المتابعة والتفتيش، تفقد خلالها سير العمل في المديرية ومستويات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها، كما تجول الوزير في مختلف أقسام المديرية ومكاتبها واستمع إلى ملاحظات الموظفين واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير الأداء.



وأكد الفراية أهمية استمرارية الخطط والجهود التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية ومتابعة المعاملات المنجزة وفق أفضل الأساليب المتاحة، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين في جميع مراحل سير المعاملات وبما يتفق مع التعليمات النافذة.



كما التقى الفراية عددا من مراجعي المديرية واستمع لملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة والأفكار التي تساهم بتحسين جودة هذه الخدمات وتجاوز العقبات التي تواجههم، للتمكن من الحصول على الخدمات بنوعية عالية وأسرع وقت.



وأشاد بالنقلة النوعية التي تحققها الوزارة انطلاقا من حرصها على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وفق الرؤى الملكية السامية في تطوير القطاع العام، في مجال الخدمات الإلكترونية وعمليات التحول الرقمي التي يظهر أثرها جليا في عمل مختلف مديريات الوزارة ومنها مديرية المتابعة والتفتيش.