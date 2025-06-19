إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير للمرة الثانية.



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 25-6-2025.



واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

