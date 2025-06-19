إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية

إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 25-6-2025.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟
الاحتلال يغلق أبواب الأقصى للجمعة الثانية ويغلق الحرم الإبراهيمي لليوم الثامن
سويسرا ترفع عقوبات اقتصادية عن سورية
نائب ترمب : الوقت بدأ ينفد أمام الحل الدبلوماسي
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
إيران ترفض المفاوضات قبل وقف الهجمات الإسرائيلية