كيف تحمين شعرك من أضرار الشمس أثناء التان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عند التعرض لأشعة الشمس أثناء عمل تان (تسمير البشرة)، لا يتأثر الجلد فقط، بل يتعرض الشعر أيضًا لأضرار كبيرة، منها الجفاف، التقصف، وتغير اللون، خاصة للشعر المصبوغ أو المعالج.

لحماية شعرك أثناء التان، اتبعي النصائح التالية:



✅ طرق حماية الشعر أثناء التان

ارتدي قبعة أو غطاء رأس واسع

استخدمي قبعة قش عريضة أو وشاح لحجب أشعة الشمس عن شعرك مباشرة.

استخدمي بخاخ واقي للشعر من الشمس

مثلما تستخدمين واقي شمس للبشرة، هناك بخاخات UV للشعر تحميه من الأشعة فوق البنفسجية.

ابحثي عن منتجات تحتوي على مكونات مثل: UV filters – زيت الأرغان – فيتامين E.

ضعي زيتًا طبيعيًا قبل التان

زيوت مثل جوز الهند، الزيتون، الأرغان تُشكّل طبقة حماية حول الشعر وتمنع الجفاف.

اربطي شعرك على شكل كعكة أو ضفيرة

تقليل تعرّض مساحة الشعر للشمس يقلل من التلف.

تجنبي البلل بماء البحر أو حمامات السباحة دون حماية

المياه المالحة والكلور تضعف الشعر، فاحميه بقبعة سباحة أو اغسليه سريعًا بعد السباحة.

استخدمي بلسم أو ماسك بعد التعرض للشمس

بعد انتهاء جلسة التان، اغسلي شعرك بشامبو لطيف، ثم استخدمي ماسك ترطيب عميق لإصلاح التلف.

قللي استخدام أدوات التصفيف الحراري خلال فترة التان

الشعر المتضرر من الشمس يكون هشًّا، فابتعدي عن السيشوار والمكواة قدر الإمكان.

📝 ملاحظة:

إذا كان شعرك مصبوغًا، استخدمي منتجات مخصصة للشعر الملون مع حماية من الشمس.

يفضل تجنب عمل تان في أوقات الذروة (من 12 إلى 4 ظهرًا) لحماية بشرتك وشعرك معًا.