Openai تُطلق خدمة جديدة لتوليد الصور عبر واتساب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق خدمة مبتكرة تتيح للمستخدمين توليد صور باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب، وذلك من خلال الرقم "1-800-ChatGPT".



ووفقاً لإعلان رسمي على منصة "إكس"، باتت الخدمة متاحة للجميع، حيث يمكن لأي مستخدم إرسال وصف نصي إلى الرقم عبر واتساب، ليقوم نموذج ChatGPT المتكامل مع تقنية DALL·E بإنشاء صورة وإعادتها في نفس المحادثة خلال ثوانٍ.



وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود OpenAI لتوسيع نطاق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، عبر وسائل بسيطة وسهلة الوصول، لا تتطلب خبرة تقنية أو استخدام تطبيقات متخصصة. كما تشير الشركة من خلال الرقم "1-800" إلى نمط كلاسيكي من التواصل، في محاولة لاستقطاب شرائح عمرية مختلفة قد تكون أكثر ألفة مع هذه الطريقة.



ويُنظر إلى هذه المبادرة كتحوّل في طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، حيث يصبح متاحاً من خلال أدوات يومية مثل تطبيقات المراسلة، ما يُمهّد الطريق لموجة جديدة من الخدمات التفاعلية الذكية عبر الرسائل.

لبنان 24