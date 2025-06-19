أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية

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أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في نطنز وأراك خلال الليل، في وقت يترقب فيه مستثمرون بقلق احتمالات توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما قد يعطّل إمدادات الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.15% إلى 77.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3% في الجلسة السابقة، التي شهدت تقلبات شديدة أدّت إلى انخفاض الأسعار بما وصل إلى 2.7% خلال التعاملات.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو بمقدار 1.11 دولار أو 1.48% إلى 76.25 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّل ارتفاعًا عند التسوية بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.4%.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، في مذكرة: "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر، مع ترقّب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني ستكون ضربة أميركية أم محادثات سلام".
من جهته، قال بنك جولدمان ساكس، الأربعاء، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها، بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقًا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارًا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.15% إلى 77.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3% في الجلسة السابقة، التي شهدت تقلبات شديدة أدّت إلى انخفاض الأسعار بما وصل إلى 2.7% خلال التعاملات.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو بمقدار 1.11 دولار أو 1.48% إلى 76.25 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّل ارتفاعًا عند التسوية بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.4%.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، في مذكرة: "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر، مع ترقّب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني ستكون ضربة أميركية أم محادثات سلام".
من جهته، قال بنك جولدمان ساكس، الأربعاء، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها، بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقًا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارًا.
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