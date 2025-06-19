  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية

أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية

2025-06-19 08:08:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في نطنز وأراك خلال الليل، في وقت يترقب فيه مستثمرون بقلق احتمالات توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط بما قد يعطّل إمدادات الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.15% إلى 77.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3% في الجلسة السابقة، التي شهدت تقلبات شديدة أدّت إلى انخفاض الأسعار بما وصل إلى 2.7% خلال التعاملات.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو بمقدار 1.11 دولار أو 1.48% إلى 76.25 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّل ارتفاعًا عند التسوية بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، التي انخفضت فيها الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.4%.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، في مذكرة: "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر، مع ترقّب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني ستكون ضربة أميركية أم محادثات سلام".
من جهته، قال بنك جولدمان ساكس، الأربعاء، إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ نحو 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها، بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقًا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارًا.

MENAFN19062025000208011052ID1109696185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث